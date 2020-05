“La Rete dello Studente” accusa il Presidente Leonardo Divan. La Lega Giovani risponde

Riguardo alla vicenda Silvia Romano si era espresso il commissario per le scuole e università della Lega Giovani trentino, nonché Presidente della Consulta studentesca della Provincia autonoma di Trento Leonardo Divan.

Il ragazzo si era “permesso” di definire “strano” l’abito della ragazza appena tornata in Italia e di esprimersi concorde con le opinioni del Direttore di Libero Vittorio Feltri riguardo al fatto.

Subito, da parte del sindacato di sinistra “Rete degli Studenti ” sono piovute accuse di razzismo, (sotto) di intolleranza e riguardo al fatto che la parola “strano” sarebbe indice di intolleranza.

Pubblicità Pubblicità

Secondo la Rete degli Studenti, il Presidente della Consulta non potrebbe fare delle dichiarazioni che esprimono così tanta “intolleranza”.

Il sindacato pensa quindi che una volta assunta una carica istituzionale viene meno l’articolo 21 della costituzione che garantisce la libertà di parola.

In risposta alle critiche a lui rivolte così si esprime Leonardo Divan: «Ho appreso che il vestito che utilizzava la cooperante Silvia Romano non era un vestito tipico somalo, bensì un abito di sottomissione imposto alle donne di quel paese dopo anni di soprusi e repressione da parte degli jihadisti. Per quanto mi riguarda è inaccettabile utilizzare le frasi che la Rete ha utilizzato contro di me. Nelle mie parole non esisteva nulla di intollerante o offensivo verso la cultura islamica, bensì una critica ad un vestito imposto con la violenza alle donne somale. Resto convinto fermamente che i valori democratici e di libertà siano un tesoro da difendere e preservare, e trovo aberranti le parole diffamatorie della Rete degli Studenti che rispedisco prontamente al mittente»

A questo proposito si è espresso anche il coordinatore della Lega Giovani Trentino Marco Leonardelli: «Apprendo con stupore dalla Rete degli Studenti che un Presidente di Consulta non può avere una sua opinione su un fatto di cronaca importante come quello di Silvia Romano. Parlavano di intolleranza… per quanto mi riguarda è intollerante chi strumentalizza le frasi degli altri o chi invece di criticare una opinione, critica chi la ha emessa.

Leonardo Divan ha tutto il diritto di dire la sua riguardo a questo finanziamento indiretto e involontario alle milizie jihadiste. Per noi la libertà di pensiero viene prima di tutto.

Pubblicità Pubblicità

Inoltre ci tengo ad aggiungere che la Rete non conosce la totalità dei fatti; è emerso che l’abito che usava la Romano, è un simbolo di sottomissione delle donne alla jihad e non un abito tipico somalo, a dirlo è Maryan Ismail, membro della comunità somala di Milano.»

Riguardo alla questione Silvia Romano, Marco Leonardelli si esprime a nome della Lega Giovani Trentino con durissime parole: «Trovo inaccettabile, da italiano, che in un paese dove le nostre nonne e le nostre mamme si sono battute per essere libere, possa essere introiettato al cospetto del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri un abito che simboleggia la morte dei diritti civili e delle libertà individuali. Sono triste che il denaro dei contribuenti italiani sia stato dato ad Al-Shabab che si vanta di usarlo per la Jihad, e che quindi per salvare la vita di Silvia Romano si mettano in pericolo le vite di molte altre donne.»

Inconcepibili sono stati, secondo la Lega Giovani Trentino, i comportamenti della “Rete dello Studente” e del governo italiano sulla questione Silvia Romano.