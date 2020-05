Il grande Ligabue festeggia i suoi primi 30 anni “ballando sul mondo”

Con un messaggio pubblicato ieri sera su Instagram, Luciano Ligabue ha festeggiato, ringraziando tutti i suoi follower, i primi 30 anni del suo primo album registrato in studio “Ligabue“.

Barba bianca e baffi, non senza un pizzico di emozione, Luciano non ha dubbi “Una porta che si è aperta impensabilmente 30 anni fa e che mi ha permesso di vivere 30 anni stupendi […] 30 anni meravigliosi. Grazie davvero tanto per avermeli permessi”

«Credo tuttora che il primo album di chiunque sia sempre significativo, perché è fatto con un’incoscienza che non puoi programmare, e che in seguito, inevitabilmente, perdi. Altre cose che influiscono sono la quantità solitamente ampia del repertorio nel quale si può attingere e il poco tempo a disposizione per incidere, e tutto ciò conferisce a quel disco, caratteristiche che sono, nel bene e nel male, irripetibili, ed è proprio quello che è successo a me: c’erano voglia di fare bene, fretta e inesperienza in studio, ma in sostanza mi sento dire che Ligabue, al di là della naiveté, è un debutto dotato di personalità.» – Queste le parole di Ligabue sul suo primo album che lo incoronò 30 anni fa come nuovo protagonista del rock italiano.

Prima di lui solo Vasco Rossi in quel segmento musicale era riuscito a raggiungere il successo.

All’album collaborarono gli strumentisti Feiez e Antonello Aguzzi, entrambi membri, in tempi diversi, del gruppo Elio e le Storie Tese.

Più precisamente il sopracitato Feiez, curatore anche della registrazione e del missaggio, nel 1999 sarà sostituito negli Elii da Aguzzi, il quale assumerà per l’occasione lo pseudonimo Jantoman.

Inoltre Claudio Dentes, musicista non accreditato nel disco di Ligabue, è stato il produttore del primo album (Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu) del gruppo milanese, registrato pressoché in contemporanea in un’altra sala degli stessi studi Psycho di Milano.

Nel 2008 è stata pubblicata l’edizione rimasterizzata del CD (Warner Music Italy catalogo 518 6 51647 5). Il 4 maggio 2010, per festeggiare i 20 anni dall’uscita dell’album, il fan club barMario, in collaborazione con la Warner, ha distribuito questa versione anche su LP in vinile con tiratura limitata a 500 copie, andate esaurite in 24 ore.

I brani sono tutti molto belli ed intensi. Fra i più conosciuti Balliamo sul mondo, Bambolina e barracuda, Piccola stella senza cielo e Bar Mario.

Balliamo sul mondo

Bambolina e barracuda

Piccola stella senza cielo

Marlon Brando è sempre lui

Non è tempo per noi

Bar Mario

Sogni di rock ‘n’ roll

Radio Radianti

Freddo cane in questa palude e Angelo della nebbia

e Figlio d’un cane