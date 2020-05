Gli italiani non hanno reagito al lockdown: la storia della rana bollita ci spiega il perché

Il lockdown e le sue conseguenze, sono passate senza alcun problema solo in Italia.

In questo fine settimana si sono registrati incidenti tra cittadini esasperati e polizia in Germania, Polonia e Olanda; in Francia i gillet gialli non hanno mai interrotto la loro protesta del sabato.

In Italia tutto è stato diverso, ci siamo fatti mettere agli arresti domiciliari senza reagire.

Pubblicità Pubblicità

Qualche reazione c’è stata, ma si è trattato solo qualche timida protesta ed in questi mesi è passato di tutto sulle teste degli italiani ed ancora ne passerà.

Per capire l’assenza di reazione è interessante leggere una breve considerazione dal titolo “ Il principio della rana bollita” del filosofo americano Noam Chomsky dove sembra proprio che la rana possa essere l’italiano di questi tempi.

*COME SI FREGA LA RANA ?* Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota una rana. Il fuoco sotto la pentola è acceso, e quindi l’acqua si riscalda lentamente.

Dopo un po’ diventa tiepida, ma la rana, trovandola piuttosto gradevole, continua tranquillamente a nuotare. Dopo qualche minuto la temperatura sale ancora e la rana si rilassa, e, pur trovando il liquido meno gradevole di prima, continua a non spaventarsi.

L’acqua adesso è davvero troppo calda e la rana si è indebolita, non ha la forza di reagire.

Pubblicità Pubblicità

Sopporta e non fa nulla mentre la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana muore bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50° sicuramente sarebbe balzata subito fuori dal pentolone.

*È una storiella che rende più facile la comprensione della terza delle dieci strategie della manipolazione delle masse* brillantemente elaborata da Chomsky che testualmente scrive:

_”Per far accettare una misura inaccettabile basta applicarla gradualmente, col contagocce, per mesi ed anni consecutivi”_

È in questo modo che condizioni socioeconomiche radicalmente nuove (neoliberiste) e sempre peggiori furono imposte in Italia e nell’UE durante i decenni degli anni ‘80 e ‘90: Stato minimo, Privatizzazioni, Precarietà, Flessibilità, Disoccupazione di massa e Salari che non garantiscano più redditi dignitosi.

Tutti cambiamenti che avrebbero provocato una rivoluzione se fossero stati applicati in una sola volta; ma sono stati progressivamente e subdolamente imposti proprio grazie al principio della rana bollita.

Ecco la lista completa di Chomsky:

*1*-La strategia della distrazione

*2*- Creare problemi e poi offrire le soluzioni

*3*- La strategia della gradualità (rana bollita)

*4*- La strategia del differire

*5*- Rivolgersi al pubblico come ai bambini

*6*- Usare l’aspetto emotivo molto più della riflessione

*7*- Mantenere il pubblico nell’ignoranza e nella mediocrità

*8*- Stimolare il pubblico ad essere compiacente con la mediocrità

*9*- Rafforzare l’auto-colpevolezza

*10*- Conoscere gli individui meglio di quanto loro stessi si conoscano

Ecco insomma come il popolo italiano è stato bollito.

(i.d.)