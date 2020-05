Faceva volantinaggio ma non aveva mai conseguito la patente. Sanzionato con oltre 5.000 euro di multa

In ragione del divieto di spostamento in altro comune, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cles hanno contravvenzionato cinque uomini.

Tre di loro, residenti in Vallagarina, approfittando forse del maggiore movimento di persone e veicoli, avevano deciso di raggiungere la Val di Non per fare volantinaggio e poiché il conducente dell’auto non aveva mai conseguito la patente di guida, i militari hanno sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi il veicolo e contravvenzionato l’uomo, per oltre 5.000 euro di multa.

Mentre un impresario edile ed un suo dipendente sono stati contravvenzionati per il mancato uso della mascherina sul mezzo di trasporto aziendale.

La verifica del rispetto delle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza sanitaria non è stata l’unica attività dei militari dell’Aliquota Radiomobile che hanno sanzionato un uomo per guida senza patente, sospesa perché già trovato a condurre un veicolo sottoposto a sequestro, mentre i Carabinieri della Stazione di Rumo hanno ritirato il permesso di guida ad un sessantenne del paese, controllato sulla sua autovettura, in evidente stato di ubriachezza, che l’etilometro ha confermato ad tasso un alcolemico di 2,5 g./l..

(e.c.)

