Coronavirus: la bellissima e commovente storia a lieto fine di Rex

Ci sono delle storie molto tristi che però come nelle favole hanno un lieto fine.

Questa è la storia di Rex successa nel periodo di emergenza del COVID-19 e raccontata da Ornella Dorigatti responsabile Oipa di Trento

Le associazioni animaliste che hanno deciso in questo periodo particolare sfidando la paura del contagio e trasformandolo in solidarietà stanno svolgendo un servizio utile e degno di nota lo hanno reso e continuano a farlo garantendo la loro presenza per accudire un cane un gatto di chi è in isolamento o in quarantena.

Piccoli e grandi interventi di vita quotidiana per i quali si organizzano squadre di volontari equipaggiati con dispositivi di sicurezza.

Rex è un cagnolone mix corso e labrador ha 5 anni vissuti in una bellissima casa immersa nel verde in una meravigliosa Valle del Trentino.

Ha sempre avuto a sua completa disposizione un grande giardino dove poter giocare a palla, correre e rincorrere per gioco il postino, sua grande passione.

Rex nonostante la sua mole corre e salta come un matto, sempre con la pallina in bocca.

La sua famiglia era composta da una adorabile coppia che non gli faceva mancare nulla.

Purtroppo il 13 aprile 2020 L’Oipa riceve una triste telefonata: il padrone di Rex è deceduto e moglie e figlia distrutte dal dolore sono molto preoccupate per la sorte di Rex.

La loro preoccupazione più grande è quella di non riuscire a gestire Rex per questo a malincuore decidono per una cessione del cane.

In un momento di dolore bisognerebbe prima riflettere ma purtroppo alle volte per svariati motivi anche di natura emotiva sì preferisce non pensare all’accaduto e si prendono decisioni affrettate.

Rex viene ceduto. Tutti gli svariati tentativi di ricerca di uno stallo o sistemazione veloce purtroppo non vanno a buon fine.

Da qui la decisione da parte di Ornella Dorigatti di rivolgersi al dottor Luca Lombardini presidente della Lega del cane e veterinari di Umvv (Unità medico veterinaria volontaria) per un consulto veloce perché, «non sempre noi volontari abbiamo le soluzioni a portata di mano, siamo anche noi umani e per i miracoli ci dobbiamo ancora attrezzare» – spiega Ornella

Comunque grazie a questa squadra Rex è stato accolto al canile di Trento, accudito e coccolato da meravigliosi volontari.

Ma siccome il cane è il miglior amico dell’uomo, è difficile dimenticare 5 anni di vita passata insieme.

Per questo la sua vecchia famiglia decide di fare visita al cane per vedere il suo stato e per la tanta nostalgia che nel frattempo aveva preso il sopravvento.

L’incontro è commovente. Ed è allora che i vecchi proprietari di Rex, nonostante la sofferenza per la perdita del loro caro e le difficoltà di gestione, decidono che la loro vita senza Rex non può continuare.

Rex viene quindi subito riportato a casa su quelle montagne che tanto ama e che lo avevano reso felice.

«Questa è la cosa che ci rende più felici in assoluto in questo momento difficile dove le emozioni sono molto forti. Ringraziamo tutti per la disponibilità e l’empatia che è nata in questa missione, ringraziamo chi si è preso cura di Rex al canile e auguriamo lunga vita a Rex e alla sua famiglia» – conclude Ornella Dorigatti coordinatrice dell’Oipa di Trento (C.C.)