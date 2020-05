“Contesse ai fornelli”: il nuovo appuntamento on line all’Archivio provinciale

“Contesse ai fornelli. Le ricette di cucina di casa Thun” è il nuovo appuntamento promosso dall’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale giovedì alle 17.

Protagonista sarà Fiammetta Baldo, della Soprintendenza per i Beni culturali, che ci farà scoprire come cucinavano le nobildonne. Per partecipare basta andare sul SITO, che sarà attivo a partire dalle 16.45 del 14 maggio.

“‘Che c’è di buono oggi?’ In questa strana primavera in cui noi italiani ci siamo riscoperti oltre a un popolo di santi, poeti e navigatori anche un popolo di cuochi, ci sentiamo sempre più spesso rivolgere questa domanda – spiega l’autrice -. Tutorial online, canali social, trasmissioni tv la fanno da padroni, ma accanto ad essi ricompaiono anche i vecchi ricettari delle nonne e piatti della tradizione.

Per soddisfare il palato esigente degli appassionati di antiche ricette e di sapori insoliti sono stati rispolverati dall’archivio Thun i consigli di tre nobildonne che nelle cucine del castello di famiglia si sono cimentate, prima di noi, a dare una risposta a questa domanda“.

L’appuntamento sarà proposto in modalità on line, utilizzando un software per videoconferenze che consentirà all’utente di scegliere se seguire l’evento in maniera “passiva” (solo audio e video) oppure in maniera “attiva” (con possibilità di intervenire).

Nelle pagine Internet dell’Archivio provinciale sarà inoltre creata una galleria degli eventi, per consentirne anche la fruizione dilazionata.

