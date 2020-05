Alto Garda, Salizzoni: “Pericolo investitori stranieri. Risposte e azioni rapide per il comparto turistico”

“L’incertezza si abbatte sui lavoratori stagionali” afferma Silvio Salizzoni, coordinatore di Fratelli d’Italia a Riva del Garda, rilanciando le proposte che porta avanti da tempo.

“Sono semplici e incisive e potrebbero riguardare anche tutti coloro che hanno a che fare con il turismo e con l’indotto collegato a esso: un periodo di sospensione molto più lungo e ampio delle imposte e l’utilizzo del tesoretto in dote al Comune per il sostegno attivo alle famiglie e ai lavoratori in difficoltà. Solo così si potranno almeno in parte limitare i danni e dare ossigeno a imprenditori e dipendenti”.

Salizzoni tiene a precisare che “se il periodo emergenziale ha costretto un radicale cambio nelle abitudini dei cittadini, ai quali si aggiungono sacrifici e ansie, non si capisce il motivo per cui le regole della burocrazia debbano restare immutate.

L’adattamento dovrebbe riguardare tutti, comprese le istituzioni. Infatti, si potrebbe istituire uno sportello che raccolga le rimostranze e le necessità dei vari comparti produttivi e che le inoltri di volta in volta a chi di dovere e alle giuste sedi per essere rimodulate e trasformate in misure concrete”.

Sono tutti argomenti che, sempre secondo il coordinatore rivano di FdI, si legano indissolubilmente alle voci che vedrebbero il lago di Garda nel mirino degli investitori stranieri.

“Se non si interviene al più presto in maniera decisa a sostegno della categoria, finirà che le più importanti strutture ricettive, così come molte di quelle a conduzione famigliare, finiranno preda di chi, invece, ha molta liquidità a disposizione, sfibrando così il tessuto sociale e la capacità di ripresa. E i cinesi, che già hanno iniziato nel basso Garda, sono sempre più in pole position qui da noi, dove sperano di trovare ‘affari’ a buon mercato”.

