Liberazione Silvia: la sconfitta dei diritti, della nostra fede e dell’identità dello Stato

la liberazione della giovane cooperante, che ha già trovato l’esaltazione su certa solita stampa, lascia in verità fin troppe perplessità riguardo i retroscena dell’ operazione e interrogativi sulle prospettive che in futuro dovremo adottare per eventi simili.

È imbarazzante la strumentalizzazione data da questo governicchio, precipitatosi ad accoglierla la ragazza in passerella mediatica, godendo di servizi fotografici propagandistici da sbattere sulle prime pagine dei quotidiani, quando invece ai funerali del poliziotto ucciso in servizio a Napoli, e padre di due figli, lo stesso concittadino Di Maio nemmeno si è fatto vedere.

Sul piano umano siamo tutti felici che i tagliagole islamici l’abbiano finalmente rilasciata ma, al di là di facili entusiasmi di scena, sarebbe ora anche di porre un freno a certa cooperazione internazionale nei luoghi più delicati e analizzare a bocce ferme come risolvere in futuro altri episodi analoghi.

Sappiamo che in Italia è impedito pagare riscatti, cosa che si verificò pure per l’allora Capo di Governo Aldo Moro nel 1978 (rapito dalle Brigate Rosse comuniste, e non dalla mafia come asserisce il capo delle sardine in un’ennesima gaffe che qualifica la sua intelligenza e conoscenza storica). Dunque qualcosa dovrà essere chiarito agli italiani che sono soggetti di altrettante leggi nonché primi contribuenti.

Recentemente con altre due “cooperanti” in Siria il governo Gentiloni sborsò 11 milioni, così come le due Simone rapite in Iraq nel 2004 e rilasciate dietro un non confermato riscatto, ecco che la storia si ripete con l’ennesima cooperante, spedita in un luogo ad elevato rischio, dove pullulano cellule di terroristi islamici che, per far cassa, adottano sistematicamente la violenza su persone inermi, inclusi i tantissimi missionari cristiani e laici mai fin troppo citati come operatori di pace e solidarietà.

Pingui riscatti che, occorre dirlo a voce grossa, l’ Italia versa a gruppi criminali e che sono spesi per l’acquisto di armi, utili non solo per guerre di predominio territoriale, ma pure per foraggiare il terrorismo direttamente a casa nostra, che colpisce dunque anche noi e altrettanti giovani come Silvia Romano, compresi i nostri figli che studiano o lavorano nel resto d’Europa, e già casi del genere hanno toccato la nostra comunità.

Dei cristiani sterminati in Africa nemmeno più se ne parla, tanto il razzismo mediatico considera questa gente di minor pregio degli elefanti a cui i cacciatori tolgono le zanne in cerca di avorio. Tornando alla cooperante liberata, oramai non più Silvia ma Aisha, essa ha subìto un triplice atto di predominio: religioso (conversione forzata), sociale (data in sposa al signore della guerra locale) e biologico (messa forse incinta).

Il messaggio di sfida lanciato a noi occidentali è lampante: possono fare ciò che vogliono su chi arriva a casa loro, calpestando la nostra cultura e conquistandoci addirittura col ventre delle nostre donne.

Questa pagina di storia rimanga, al di là delle soddisfazioni umane e familiari, un simbolo indelebile del loro successo e non del nostro. Ci hanno consegnato a caro prezzo una loro preda oramai spogliata della propria dignità e rivestita con abiti di sottomissione, beffandosi del nostro Stato, dei nostri diritti, della nostra fede e della nostra identità.

Paolo Peruzzini – Trento

