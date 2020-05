Le polemiche ai tempi di facebook: Agnoli versus Ianeselli

Gentile direttore,

in tempi ormai lontani il giornalista socialdemocratico Romolo Mangione chiese a Palmiro Togliatti del PCI perché il suo partito avesse condannato l’uccisione del primo ministro del Congo, Patrice Lumumba, tacendo invece riguardo all’impiccagione del primo ministro ungherese Imre Nagy, eroe della rivolta di Budapest e vittima del colonialismo sovietico comunista.

Mangione voleva mettere all’angolo il “Migliore”, rinfacciandogli la sua evidente doppiezza.

Ma Togliatti era l’uomo che aveva difeso l’alleanza tra Stalin ed Hitler nel 1939, per poi schierarsi di nuovo sul fronte antinazista, dopo il 1941: aduso, dunque, ad ogni camaleontica capriola, rispose senza scomporsi, affermando che la condanna di Nagy era giusta, perché costui aveva “commesso delitti contro il suo paese”!

A tanto può arrivare la faziosità di alcuni politici, soprattutto se fortificati dalla convinzione dogmatica di avere sempre e comunque ragione.

Mutatis mutandis, mi è venuto in mente questo episodio leggendo un post, sponsorizzato, del candidato sindaco del Pd Franco Ianeselli, che recita così: “Oggi passeggiata alle Albere. Bello sentirsi liberi, anche solo potersi prendere un the freddo. Meno bello vedere diversi gruppetti di persone senza le distanze e senza mascherine. Non ho la vocazione del censore o da maestrino, però penso a tutto quel che stiamo passando e so che dal rispetto delle regole si gioca il futuro di noi tutti”.

Nel leggere il post la mia prima reazione è stata quella di notare il tipico atteggiamento di certi personaggi: prese le distanze, in modo retorico, dalla figura del censore di latina memoria, procedono praticando la censura del comportamento altrui.

E’ un classico: vantare la propria tolleranza, prima di lanciare strali avvelenati contro qualcuno. Per affermare, implicitamente, di contro, il proprio rigore morale!

Perché, mi si potrebbe chiedere, non esistono forse persone che, sbagliando, non rispettano le regole? E non è giusto che un candidato sindaco lo dica a gran voce?

Certo che ci sono queste persone, risponderei, ma se io fossi stato in campagna elettorale sino al 7 marzo (dicesi 7 marzo), e se poco prima avessi vantato la mia superiorità morale recandomi in un ristorante cinese, non tanto per solidarietà con quel popolo, quanto per poter attaccare altri tacciandoli di xenofobia e razzismo– esattamente come ha fatto Franco Ianeselli-, forse avrei scosso la testa davanti agli indisciplinati, ma non avrei divulgato e sponsorizzato coram populo un post moralista, al fine di ricordare a tutti la mia asburgica coscienza civica!

Memore dell’impertinenza di Mangione, ho allora rammentato al beniamino dei nostri quotidiani locali l’episodio del ristorante cinese. Pronta la risposta di Ianeselli: “Ho sottovalutato, come tanti, ti ricordo però che il virus non lo hanno diffuso gli involtini primavera di quel ristorante in via Prepositura. Invitare lombardi e veneti a sciare in Trentino perché “la neve è più forte del virus” forse sì invece. Ma non è che mi interessano più di tanto i processi ex post, piuttosto pensiamo ad evitare altri errori, dopo tutto quel che abbiamo passato”.

Devo ammettere che leggendo questa risposta non ho potuto non notare che l’atteggiamento di Ianeselli è sempre il medesimo. Bastava ammettere l’errore, e tutto sarebbe finito.

No, Ianeselli si è subito assolto, occultandosi tra i “tanti”, per ripartire immediatamente all’attacco di un suo avversario politico, non senza aver ricordato, ancora una volta, di non amare i processi.

Quasi disarmato di fronte a tanta “innocenza”, ho voluto concludere ricordando al non-censore, non-maestrino, che non ama i processi, quelli a lui stesso, ma solo quelli un po’ generici a chi non porta le mascherine e agli avversari politici, che si può fare politica e polemica anche senza essere faziosi: passi per l’autoassoluzione, passi pure per la denuncia di una dichiarazione del tutto erronea di Fugatti, ma come dimenticare, mentre si accusa l’avversario, che i big del proprio partito – dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, al segretario nazionale del partito Nicola Zingaretti, al ministro della Sanità, del governo che si sostiene, Roberto Speranza – hanno detto e ridetto, quando era ormai chiaro a tutti cosa stava succedendo, che “#Milanononsiferma”, che il cornavirus è meno grave dell’influenza e che l’Italia è prontissima e sicura, più di tutti gli altri paesi d’Europa?

Francesco Agnoli, (Si può fare)

