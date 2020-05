La Portela, lo spaccio continua sotto gli occhi dei residenti

Lo spiegamento di forze messo in campo nel fine settimana scorsa al rione della Portela è stato il classico sparo a salve.

Un giorno la pattuglia della polizia municipale si è fatta passare sotto gli occhi senza intervenire, assembramenti ed una possibile azione di spaccio; il giorno dopo sono state 7 le pattuglie delle diverse forze dell’ordine impegnate in strada, ma poi è arrivato il fine settimana e tutto è tornato nella norma, cioè come prima.

I problemi del quadrilatero del degrado si risolvono solo con la volontà politica (che il sindaco Andreatta non ha mai avuto) di rendere possibile una presenza di forze dell’ordine in movimento per le vie del rione in modalità no stop.

Non c’è la disponibilità di uomini? Il sindaco tiri fuori da dove l’ha nascosta, la delibera approvata in consiglio comunale anche dai partiti di maggioranza, per l’intervento dell’esercito.

Poco dopo le 16.00 di ieri la segnalazione al centralino del 112 di una situazione che stava rientrando nella “normalità”: “Spaccio libero in piazza Leonardo da Vinci, sono almeno in quattro dei soliti noti, (due in foto) con tanto di urla e strepiti e con le dosi in mano, senza problemi…. come se la piazza fosse loro… continuiamo a segnalare per cortesia, un giorno di pattugliamento non può certo servire a risolvere questa situazione degenerata da anni. “

Un segnale che la delinquenza stava tranquillamente riprendendosi il territorio nell’assenza di qualsiasi controllo da parte delle forze dell’ordine.

E’ in questo contesto che va inquadrata l’aggressione per fortuna solo verbale, subita dalla consigliera comunale della Lega Bruna Giuliani.

Dare solo la sensazione di voler scattare una foto scatena la reazione di chi ha tutto da nascondere, prima cosa il volto e che sa che le fotografie possono diventare prove per incastrali.

Ma tutto questo è normale? A quanto pare lo è per sindaco, che ricordiamo detiene le deleghe per la sicurezza del capoluogo, che non stimola abbastanza il Questore e Prefetto che non sono in grado di fare altro se non qualche plateale intervento che senza continuità che come abbiamo visto non serve assolutamente a nulla. (C.C.)