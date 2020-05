Grazie al coronavirus scoperto il modello di una società fallimentare

L’emergenza Coronavirus ha mostrato i pregi, i difetti ed i problemi del nostro Paese.

In particolare ha messo in evidenza un problema di natura socio-familiare. Proprio in questi giorni, infatti, abbiamo tutti sentito la discussione che ruota intorno al problema della gestione dei figli, considerando che le scuole rimarranno chiuse almeno fino a settembre, e che la maggior parte delle attività lavorative vanno verso una ripresa.

Il Covid19 ha messo in luce, tra le altre cose, il cambiamento radicale del ruolo dell’istruzione. Se la scuola è stata per secoli il luogo in cui i giovani formavano la loro cultura e le loro conoscenze, ormai da decenni essa è divenuta il luogo in cui parcheggiare i figli durante l’attività lavorativa dei genitori.

La scuola vista come un parcheggio anziché come fonte di sapere è la fine della scuola stessa e della sua essenza.

Questo può spiegare, almeno in parte, il cambio di visione degli studenti nei confronti della scuola, vista non più come una grande opportunità, bensì come un motivo di noia e di perdita di tempo. Gli studenti, quindi, non nutrono più alcuna voglia di apprendimento e mostrano totale disinteresse ed indifferenza verso ciò che si studia.

Dall’altra parte vi è anche un vuoto educativo, causato dalla perenne assenza dei genitori, che mettono al primo posto le esigenze lavorative e si convincono che l’attività di sport pomeridiano, la baby sitter o la scuola stessa possano svolgere il loro ruolo.

Infine, per non sentirsi in colpa verso i propri figli, i genitori fanno fare loro due settimane di vacanze estive alla Bahamas, che credono possano compensare tutto il restante tempo dell’anno in cui non si sono visti per più di mezz’ora al giorno.

Questo modello di società ha fallito e ciò è sotto gli occhi di tutti.

Questa società che mette il profitto ed il danaro davanti a tutto si è sciolta su se stessa a partire dal suo cardine: la famiglia. La famiglia è l’unità base di ogni società e quando comincia a distruggersi questa crolla tutta la società.

L’ideologia plutocentrica dominante ha devastato la famiglia, che oramai quasi non esiste più, e di conseguenza l’intera società. Tra la moltitudine di conseguenze disastrose di questo, troviamo anche una gioventù disinteressata dagli studi e di conseguenza ignorante e priva di un’educazione morale, che la tata o gli insegnati, per quanto efficaci possano essere, non possono e non è loro compito dare.

Il lavoro, che dovrebbe nobilitare l’uomo, l’ha distrutto perché è divenuto l’unica attività e l’unico scopo della propria esistenza. Gli uomini si sono illusi del fatto che un assegno di mantenimento sia l’essenza della paternità. Le donne hanno rinunciato alla maternità, ritenendola d’intralcio per la carriera lavorativa.

Questa crisi ideologica ed identitaria ha generato la grande crisi familiare e societaria che a sua volta ha generato l’attuale e permanente crisi economica, perché una società senza valori è destinata al fallimento in tutti i campi, compreso quello economico.

La rinascita della nostra economia e della nostra società, entrambe frantumate, si potrà verificare solo quando vi sarà una riscoperta ideologica e culturale, che dovrà porre, ancora una volta, alle sue basi la famiglia.

Gabriele Fedrizzi, studente del terzo anno del liceo classico Arcivescovile di Trento.

