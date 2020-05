Bonus pubblicità 2020: nuove e più favorevoli opportunità per le aziende

Non comunicare significa tacere e, in un mondo altamente globalizzato quanto interconnesso come quello di oggi, per un’azienda di qualsiasi dimensione equivale a non esistere. Nonostante i periodi di crisi infatti, un’adeguata attività di comunicazione è quindi imprescindibile non solo per farsi conoscere ma per non scomparire definitivamente dal mercato.

L’importanza di questo, ha avuto conferma anche dagli organi governativi che, durante l’emergenza covid-19, hanno definito ulteriori incentivi per le aziende che decidono di pianificare campagne pubblicitarie sui vari media.

Infatti, grazie al recente decreto “Cura Italia” varato nell’aprile 2020, sono state apportate importanti modifiche per la fruizione del bonus pubblicità per l’anno in corso, incrementando le misure a sostegno dell’editoria. Viene introdotta la possibilità di applicare il credito di imposta non più limitatamente all’incremento della spesa pubblicitaria ma sull’investimento complessivo da parte dell’azienda.

In particolare nell’art. 98 si legge che il nuovo bonus pubblicità viene concesso nella misura del 30% sul totale dell’investimento per un massimo di 27,5 milioni di euro e, non più del 75% per i soli investimenti incrementali.

La domanda di accesso al beneficio si presenta dal 1 al 30 settembre 2020 con le stesse modalità degli anni scorsi, a cominciare dalla comunicazione telematica attraverso una sorta di prenotazione del bonus. In questo modo fare comunicazione diventa uno strumento orientato verso una diversa e molto vantaggiosa modulazione che incentiva e allarga il mercato, non solo efficace e strutturato ma sopratutto conveniente, in grado di far emergere il proprio prodotto, aumentando la rete dei contatti.

