Basket: stabilite le date dei Mondiali 2023

Spot, il cane – robot che fa rispettare il distanziamento sociale Applicazioni per il monitoraggio, sistemi di sicurezza e forze dell’ordine: da quando è scoppiata l’emergenza Covid- 19 i controlli per il mantenimento del distanziamento sociale si sono aggiunti con forza ai più noti dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine. Tutto, al fine di prevenire il più possibile i rischi legati ad un’eventuale contagio. […]

La città del futuro sarà in legno, l’idea per salvare l’ambiente Dopo una lunga era dominata dal cemento e dall’acciaio, pensare ad un’intera città in cui il legno torni ad essere il protagonista è un sogno che sta diventando realtà per molti architetti che sposano appieno l’idea della sostenibilità. Sebbene sia antico e conosciuto fin dagli inizi dell’umanità il legno infatti, potrebbe diventare presto il materiale […]

Anche in Italia l’hotel al sapore di cioccolato Quando, poco distante dal centro del capoluogo Umbro, il profumo e l’essenza del più noto e amato cibo degli dei, si distingue con originalità e unicità in ogni forma e colore, si sta entrando nel goloso e profumato mondo dell’Etruscan Chocohotel: il primo albergo interamente dedicato al cioccolato. Entrando nella Hall dell’hotel il piacevole e […]

Ecco alcune interessanti varianti per il pane fatto in casa! Nulla è più buono del profumo di pane appena sfornato. È qualcosa che vincerebbe qualsiasi paragone. Di questo prodotto sempre presente sulle tavole degli italiani ne esistono innumerevoli varianti: che sia farcito o classico, di pane ce n’è davvero per tutti i gusti! Guardiamo ora alcune versioni farcite, particolarmente saporite! PANE ALLA CURCUMA Il pane alla […]

Estate 2020 in spiaggia con cupole di Bambù: l’idea di un team di architetti romani Dagli ombrelloni distanziati, alle cabine in plexigalss, fino agli accessi numerati, l’estate 2020 in tempi di Coronavirus lungo le spiagge italiane non sarà ovviamente una stagione facile da gestire. Molte sono le ingegnose idee nate fino ad ora per permettere e mantenere un certo distanziamento ed evitare assembramenti lungo le spiagge, ma l’ultima in ordine […]

Anche in Italia la possibilità di pernottare in igloo con il Rifugio Bella Vista Dormire tra le luce tenue delle candele, il profumo della neve fresca, il silenzio assoluto regalato dal sole appena calato, ed il cielo stellato è un’esperienza assolutamente indimenticabile, unica e magica che sta facendo capolino nella testa di molti viaggiatori. L’esperienza di dormire in un vero igloo ghiaccio infatti, è a metà strada tra il […]

Motel K: quando un hotel diventa un’esperienza da regalarsi Quando l’unicità, la stravaganza e la particolarità prendono dimensione, forma e colore lo fanno solo tra Voghera e Tortona in Lombardia, all’interno del Motel K , l’unico hotel che al suo interno raccoglie e unisce con estrema eleganza tutte queste caratteristiche. In questo particolare hotel, la prima regola è stravolgere i piani per staccare dalla […]

Adatte a dolce e salato, le carote riescono sempre ad essere le protagoniste a tavola Colorate, saporite e deliziose sono senza dubbio gli aggettivi più adatti per descrivere le carote. Questa pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Apiaceae è anche uno dei più comuni ortaggi e il suo nome deriva dal greco Karotón. La carota spontanea è diffusa in Europa, in Asia e nel Nord Africa ma esistono numerose coltivazioni […]