Prende quota «Azzurro donna», Katia Vasselai: «Migliorare la condizioni della donna e il contesto sociale dove è inserita»

Il Movimento Azzurro Donna di Forza Italia per la Regione Trentino Alto Adige comunica di aver deciso, in accordo con il Movimento Nazionale, di ampliare il proprio raggio d’azione a tutte le problematiche che colpiscano il territorio di competenza, senza limitarsi dunque alle sole questioni che possano interessare il mondo femminile.

A dichiararlo è la Coordinatrice Regionale, l’avv. Katia Vasselai (foto): “il Movimento nasce originariamente per migliorare le condizioni di vita della donna in ogni ambito della sua esistenza, ma per giungersi ad un tale risultato, imprescindibile risulta il miglioramento di tutto il contesto sociale in cui la donna sia inserita. Si pensi per esempio alla famiglia ed alle criticità familiari. Se davvero si vogliono individuare delle possibili soluzioni atte a ridurre sensibilmente la nascita e l’evolversi, delle famiglie disfunzionali – fenomeno purtroppo in crescita – è assolutamente indispensabile analizzare il problema a trecentosessanta gradi, senza limitanti ed inutili distinzione di genere.”.

Il Movimento si occuperà però anche di altre importanti problematiche emerse durante questa terribile pandemia.

In particolare approfondirà il tema della compressione dei diritti e delle libertà costituzionali in nome del diritto alla salute, “i limiti e le modalità entro cui ciò possa avvenire nel rispetto del dettato costituzionale a cui tutti, nessuno escluso – aggiunge l’avvocato Vasselai – siamo tenuti ad attenerci. Si occuperà delle difficoltà dei genitori nella ripresa del lavoro in presenza di scuole, asili e nidi chiusi, delle problematiche connesse ad una scuola sempre più a distanza, dei problemi nella cura degli anziani in presenza di una pandemia che li vede particolarmente a rischio. Insomma il lavoro sarà corposo ed importante, e chiunque volesse apportare il proprio contributo, sarà certamente il benvenuto”.

Il movimento «Azzurro Donna» era stato presentato il 4 di marzo, pochi giorni prima dell’emergenza coronavirus, quando nessuno poteva ancora immaginare quanto poi sarebbe successo.

Ora, a fine pandemia, riprende vigore e comincia a sviluppare nuovi progetti.

“Il movimento Azzurro donna riprende con slancio e vigore la sua operatività, sotto la guida della neo eletta Coordinatrice regionale avv. Katia Vasselai, coadiuvata nel suo incarico da donne che portano il loro know out e la loro esperienza professionale e di vita, ad arricchimento di quello che è il classico parterre dei soggetti del mondo associazionistico e di promozione sociale e culturale. La nostra azione mira a sostenere e tutelare quelli che sono i baluardi della società civile in termini di difesa delle libertà e dei diritti fondamentali.

Lo faremo facendo proposte sia a livello provinciale che nazionale atte a migliorare per esempio situazioni lavorative o di vita famigliare e a dare sostegno al singolo cittadino/a ed alla famiglia in senso lato. Azzurro Donna, insomma, si pone quale volto femminile di Forza Italia pensato per stare tra la gente e per la gente, nell’intento di rendere la politica il concreto mezzo per contribuire al rispetto dei valori ed ideali di solidarietà e riforma condivisi, senza obblighi di tesseramenti od altri distintivi.

Ci batteremo sicuramente per la cancellazione degli stereotipi di genere e per il riconoscimento e la promozione paritaria di uomini e donne in tutti gli ambiti lavorativi e politici. Faremo in modo che soprattutto ora in tempo di pandemia, in questi mesi in cui tutti noi facciamo i conti con un modello nuovo di vita, di lavoro e di comportamenti individuali e societari, il nostro agire possa diventare un punto di riferimento e di sostegno per molte cittadine e cittadini, mettendo in campo tutta la nostra esperienza curriculare e lavorativa.

Per quanto mi concerne cercherò come sempre di impegnarmi per contribuire a far sì che questo Movimento possa esprimere idee e progettualità concrete, attuabili e soprattutto mirate a riformare lo stato sociale ed il mondo del lavoro, che sempre più spesso dimostra di avere dei bei enunciati in materia di diritti civili, del lavoro e della famiglia ma che nella quotidianità vengono poi disattesi e spesso vilipesi” – Così invece La Vice Coordinatrice regionale di Forza Italia Gabriella Maffioletti

Viene infine precisato che il Movimento sarà presente sul territorio regionale in modo capillare al fine di essere concretamente efficace nell’intercettazione delle reali problematiche esistenti.

A breve verranno presentate le Coordinatrici Provinciali a cui seguirà la nomina delle rappresentanti per i Comuni più grandi e per tutti i Comuni che vorranno partecipare all’ambizioso progetto di Azzurro Donna. Per eventuali informazioni e/o proposte di collaborazione è possibile chiamare il numero cellulare 338-5273708