Paura per il consigliere della lega Bruna Giuliani aggredita verbalmente dai migranti alla Portela

Il consigliere comunale della lega Bruna Giuliani è stata aggredita verbalmente e insultata da alcuni migranti oggi pomeriggio presso piazza della Portela.

La consigliera stava camminando con suo cellulare in mano e si era fermata un momento per fare delle foto alla Torre Vanga.

Vista la scena un gruppo di migranti si è scagliato contro di lei insultandola pesantemente. «Se si usa per fare una foto, attenzione a come posizione il cellulare – spiega Bruna Giuliani – perchè si rischia di essere aggrediti verbalmente da alcune ”risorse”. Questo è quanto è successo proprio oggi in pieno pomeriggio alla sottoscritta: sono stata aggredita verbalmente da persone che non accettano neanche la possibilità di tirar fuori dalla borsetta un telefono per fare una foto. Un triste scenario per la nostra città, dove ormai è vietato persino tenere in mano il telefono nella Piazza della Portela così come fotografare la bellissima Torre Vanga, monumento assediato da persone che ancora una volta dimostrano di non rispettare le regole; si veda infatti il loro rifiuto all’utilizzo delle mascherine».

