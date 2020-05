Nuove proposte lavorative stagionali per i residenti a Cles grazie al progetto Bim Adige – Sova

Il Comune di Cles propone nuove opportunità lavorative per i disoccupati residenti nel proprio comune tramite il Progetto di inserimento lavorativo per disoccupati Bim Adige – Sova.

Ora è possibile presentare domanda di lavoro stagionale per la realizzazione di interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale e per supportare diverse attività di servizi, nell’ambito del Progetto BIM Adige – SOVA, finanziato dal Consorzio BIM dell’Adige con il sostegno organizzativo del SOVA (Servizio per il Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale) della Provincia Autonoma di Trento.

I progetti, che saranno attuati nel corrente anno, avranno la durata di circa quattro mesi ed i lavori si svolgeranno sui territori dei comuni proponenti.

Pubblicità Pubblicità

Le domande potranno essere presentate direttamente agli uffici del Comune di Cles da lunedì 11 maggio 2020 fino a venerdì 22 maggio 2020.

I requisiti per poter aderire al progetto e quindi presentare la domanda sono: essere disoccupato ed iscritto al Centro per l’impiego; aver compito 18 anni di età; essere residente da almeno 36 mesi in provincia di Trento e non essere in possesso dei requisiti pensionistici.

I disoccupati che hanno già presentato domanda per gli interventi dell’Azione 2019/2020 non dovranno presentare una nuova domanda perché saranno già inclusi nell’elenco dei disoccupati aventi diritto.

Pubblicità Pubblicità

L’avviso e il modulo per la presentazione della domanda sono scaricabili sul sito del Comune di Cles.