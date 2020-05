Le inutili realizzazioni urbanistiche sulla collina di Trento

La collina di Trento da sempre gode di attenzioni particolari perché considerata la miglior zona di tutta la città, però camminando a piedi come succede più frequentemente in questo periodo, si possono osservare delle soluzioni del tutto inutili, ma anche costose che devono far riflettere.

La gente passa, osserva e documenta ed allora vediamo alcuni passaggi di questi “ lavori del non senso”.

Siamo lungo la strada che collega Zell alla località Pila ed in Via dei Camerli avvicinandosi a Via Pruner, hanno messo in opera in una stradina di campagna frequentata praticamente solo da chi la conosce, un guardrail sovra dimensionato.

Situazione simile anche in Via Pruner, ma qui sono stati spesi anche i soldi necessari per un allargamento di una cinquantina di metri.

Gli effetti ? Dove la strada è più larga i residenti hanno deciso di utilizzare la carreggiata come parcheggio e dove si restringe è senso unico alternato. Anche in questo caso un mega guardrail che pare ingiustificato.

Proseguiamo in Via Cantaghel una stradina di nemmeno 100 metri che è stata asfaltata seppur sia presente una sola casa.

Il traffico? Residenti e contadini, ma guardrail strutturato come se ci trovassimo su una strada ad alta densità di traffico.

A pensar male, talvolta s’indovina, chissà perché tanta attenzione a posizionare costosi guardrail su strade assolutamente secondarie.

Con l’occasione, seppur sia una realizzazione del tutto diversa, qualcuno si chiede anche perché i lavori di ampliamento del cimitero di Villamontagna siano durati più di un anno.

Resteranno domande senza risposta. (I.D.)