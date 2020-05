La natura che riprende i suoi spazi: il ramarro occidentale e una famiglia di camosci

Come abbiamo visto nel precedente articolo con l’Ibis Eremita, rondini e orso, la natura non si è ancora ritirata in se stessa e regala ai primi escursionisti spettacoli ben poco usuali.

Oggi vediamo due interessanti situazioni. Il primo scatto è di Andreas Tamanini ed è stato fatto in località “Pradi Alti “ che si trova tra i boschi della Vigolana, nella zona compresa tra Mattarello e Besenello.

Si tratta di una famiglia di camosci uscita dalla boscaglia per pascolare in un prato.

Se non avvertissero una situazione di tranquillità assoluta non lo avrebbero mai fatto, anche questo è uno spaccato di natura figlio dei tempi che stiamo vivendo.

Col secondo scatto siamo poco sopra l’abitato di Tenno in località San Pietro di Monte Calino ed in questo caso ad essere fotografato da Patrizia Galas è un colorato ramarro occidentale maschio che si gode qualche raggio di sole.

Anche queste sono pagine che andranno a far parte della storia del Covid-19 perché dimostrano come la natura lasciata a sé stessa non abbia fatto altro che tornare a fare quello che aveva sempre fatto, solo che per un lungo periodo era stato l’uomo ad impedirglielo. (C.C.)

