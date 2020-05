Il peggio del peggio: rubata in Clarina la bicicletta ad un bambino di 4 anni

Quando pensi di aver visto il peggio ti accorgi che non è così.

È stata infatti rubata una bicicletta ad un bambino, lasciata temporaneamente abbandonata per andare a giocare.

E’ successo al parco Clarina di via Einaudi a Trento dove hanno rubato una bicliclettina con le rotelle di marca Vertical ad un bimbo di 4 anni.

Si può immaginare l’entusiasmo del piccolo alla sua prima uscita al parco, dopo mesi di forzata clausura casalinga.

Ma si può altrettanto immaginare la sua delusione nel non ritrovare più la sua bicicletta.

Due certezze. Nessun equivoco perché se le biciclette degli adulti si possono, al limite, confondere non è certamente così per quelle dei bambini.

La seconda è che il furto è stato opera di un adulto che magari aveva portato il suo bambino al parco a giocare ed ha approfittato del momento di distrazione del piccolo.

Il parco della Clarina si trova in una zona densamente popolata e non è da escludere che quella mini bici, la si possa rivedere in giro con un altro bambino in sella, magari un più grande quel tanto che basta per togliere le rotelle.

Ma attenzione perché ci saranno una mamma, un papà ed una zia ben poco disponibili a lasciar perdere. “Purtroppo è successo oggi a mio nipote di 4 anni al parco giochi Clarina. Mi domando dove arriveremo, non basta il problema del virus, ora i bambini non sono liberi nemmeno di appoggiare una bici per 2 minuti, per giocare con la sorella, che gli viene rubata. Se qualcuno della zona vedesse una bicicletta nera e verde con rotelle e un bauletto attaccato dietro ci contatti, anche se dubito che ignoranti del genere abbiano il coraggio di restituirla”.

Il commento della zia lascia esterrefatti alla pari della sola idea del furto. Non più solo “ ladri di biciclette”, ma infami ladri di biciclette. (I.D.)