Fugatti vince il braccio di ferro con Boccia: via libera alle riaperture il 18 maggio

“Dal 18 maggio prenderà il via una nuova fase che porterà a una differenziazione territoriale“: lo aveva preannunciato ieri il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, parlando del piano di riaperture nell’ambito della cosiddetta Fase 2, segnalando però che “non possiamo far ripartire attività senza protocolli di sicurezza, saranno realizzate in questi giorni le linee guida per far aprire a Parrucchiere, estetiste, bar, ristoranti e altre attività commerciali”

Pochi minuti fa il ministro Boccia nell’ennesimo confronto via teleconferenza con il governatore Fugatti ha informato le Regioni sui dettagli affiancato dal collega Roberto Speranza, titolare del dicastero per la Salute.

“Inizia la fase della responsabilità per le Regioni“, ha detto Boccia.

Pubblicità Pubblicità

Saranno le realtà locali a decidere con autonomia. Via libera quindi all’apertura di tutte le attività commerciali anche in Trentino.

Il governo avrà però la possibilità di intervenire nel caso in cui, in base all’andamento dei dati sulla curva del contagio e dei criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute, fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus.

Gli interventi saranno tempestivi, viene spiegato, in stretto contatto tra governo e regioni.

Regioni e Province autonome chiedono però al Governo più chiarezza e garanzie: soprattutto sui meccanismi con cui gli enti regionali gestiscono una pluralità di servizi che, nel caso della nostra provincia, sfiorano il 100 per cento delle competenze.

Ora si attende la definizione di nuove linee guida per quanto riguarda le attività ancora bloccate.

Pubblicità Pubblicità

Fugatti però si è concentrato soprattutto sul tema delle risorse. “A fronte di un conclamato crollo del Pil che scenderà di 8-10 punti, facciamo fatica a pensare che lo Stato non riesca a trovare quello 0,2 per cento che servirebbe per consentirci di continuare a garantire ai nostri cittadini quei servizi essenziali che ci siamo sempre pagati. Nessuna volontà di scontro, ha rimarcato il governatore trentino, ma la forte richiesta di una specifica attenzione assumendo, come ha detto il presidente Bonaccini, approcci diversificati tra ordinarie e speciali, non perché siamo privilegiati, ma perché abbiamo meccanismi finanziari e organizzativi oggettivamente diversi”