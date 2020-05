Fai, «Luoghi del cuore»: 537 località trentine in gara, Coredo in testa

Al comando della speciale classifica dei “ Luoghi del Cuore” sondaggio promosso dal Fai, troviamo una serie di località e di monumenti del Trentino che si possono ancora votare.

Partiamo da Coredo con la dimora storica del Palazzo Nero; la chiesa di Santo Stefano a Carisolo, la Casa degli Affreschi di Ossana; l’antica vetreria La fabbrica dei Cristalli di Carisolo; il Molino dei Maghi di Fondo.

Tra le località, le Dolomiti del Brenta e la Val Jumela.

Si possono oltre che votare, anche valorizzare con una foto: l’area naturale del Prato Moar di Lavarone; la piazza di Folgaria; la strada medievale da Lavarone a Caldonazzo; il Castello di Avio con Mastio e stanza di Amore e l’architettura delle mura del castello; i forti austriaci di Folgaria e la chiesetta con gli alberi del Maso Colpi a Santa Giuliana di Levico.

Al momento il maggior numero di voto (20) sono andati al Palazzo Nero di Coredo, (foto titolo) seguito dalla chiesa di Santo Stefano a Carisolo (13). (foto sotto)

In tutto sono 537 i soggetti trentini in gara, ma se ne possono aggiungere altri a propria discrezione.

Si tratta di una proposta in evoluzione che si può arricchire anche con foto proprie, ma segnalando anche località non inserite nel lungo elenco: non solo un modo per interagire, ma anche per segnalare “ luoghi del cuore” che possono avere magari un significato personale. In attesa della classifica finale, l’invito è quello di esprimere la propria preferenza. Per votare è sufficiente accedere al sito www.luoghidelcuore.it dove sono già arrivati 40 mila voti : dieci volte in più rispetto all’ultima edizione del concorso. (C.C.)

