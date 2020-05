Dalzocchio replica a Degasperi: «Preoccupata per certe sue frasi che danneggiano il Trentino»

Per la capogruppo della lega in consiglio provinciale non ci sono dubbi: «ora è tutto chiaro – dichiara infatti in una nota – il Consigliere Filippo Degasperi è contro l’autonomia e contro i trentini, e le sue dichiarazioni di queste ultime ore non ne sono che l’ennesima conferma. Infatti, in una fase molto delicata – che vede il Presidente Fugatti e le forze politiche aventi a cuore la Provincia in prima linea per una sospensione biennale dell’Accordo di Milano che lasci ai trentini i fondi dei trentini – il Consigliere Degasperi non trova di meglio che darsi alla demagogia politica».

«Un primo assaggio di tale sua discutibile condotta lo si era per la verità già avuto una decina di giorni fa, – aggiunge Mara Dalzocchio – quando il Consigliere in questione – verosimilmente smanioso di pubblicizzare la sua nuova microlista – in un post su Facebook del 2 maggio scorso, aveva definito «televendite» le quotidiane conferenze con cui il presidente Fugatti informava i trentini dei decessi e dei malati da coronavirus. Non pago, il Nostro è tornato alla carica in queste ore con una nuova uscita che lascia letteralmente senza parole».

Il comportamento scatenante di Degasperi sarebbe dovuto al fatto che un suo emendamento non è stato accolto.

Il Consigliere durante la votazione del disegno di legge 55 a sostegno dell’economia trentina ha infatti adombrato il sospetto che la Giunta Fugatti – tramite la nuova legge anticrisi approvata nella seduta fiume di sabato e domenica – voglia per qualche oscura ragione strizzare l’occhio a soggetti con conti correnti alle isole Cayman o in qualche paradiso fiscale.

Non si capisce bene attraverso quale strano sillogismo l’ex consigliere del movimento cinque stelle sia arrivato a pronunciare questa possibile eventualità visto che a beneficio delle partite ive andranno poco meno di 3.000 euro a fondo perduto che pare difficile pensare che saranno inviate nei paradisi fiscali.

«Un’insinuazione gratuita lesiva anzitutto della serietà dei trentini e di quel forte senso di comunità che, ogni giorno, – continua Dalzocchio – vediamo nei volti delle persone che capiscono quanto sia importante darsi da fare per non lasciare indietro nessuno. In secondo luogo, l’uscita del Consigliere è inaccettabile perché non considera da un lato come la legge approvata sia volta ad aiutare principalmente aziende fino a 9 dipendenti (dunque non multinazionali o colossi con sede in qualche remoto paradiso fiscale), e, dall’altro, come gli ulteriori criteri di individuazione dei beneficiari degli aiuti economici, semplicemente, spettano alle deliberazioni giuntali, motivo per cui i suoi comunque bizzarri emendamenti non sono stati accolti. Tutto qui».

«Stupisce che un Consigliere con già 7 anni di esperienza in Provincia non sappia o finga di non sapere di quest’ultimo aspetto, e stupisce soprattutto – come si diceva all’inizio – che, in un momento in cui l’Autonomia stessa del Trentino è al centro di una contesa tra Trento e Roma sull’Accordo di Milano, egli non capisca che non è di polemiche di basso livello bensì di unità e coesione che ora c’è bisogno. A meno che, e sarà certamente così, il Consigliere Degasperi non sappia cose di cui tutti siamo all’oscuro e non sia, lui, il solo ed unico detentore della verità» conclude la nota del Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio. (E.C.)

