Bonus babysitter: scintille tra Zanetti e Bozzarelli

Silvia Zanetti, candidata sindaco di Si può fare, ed Elisabetta Bozzarelli, consigliere comunale Pd, non vanno d’accordo.

L’occasione dell’ennesima discussione su facebook è un post sponsorizzato della Bozzarelli, in cui si critica “la scelta provinciale di includere tra i possibili beneficiari dei bonus babysitter solo quelle famiglie dove i genitori lavorano fuori casa, e solo per alcuni settori lavorativi, è una presa in giro!”.

Il post della Bozzarelli è accompagnato da una sua foto al fianco delle due figlie, con un computer tra le mani: come a dire che lo smart working, a casa, tra i figli che hanno le loro esigenze, non è affatto semplice!

La Zanetti ha replicato così: “Da libera professionista lavoro da casa da 2 mesi con 2 bambine. Rimbocchiamoci le maniche e smettiamola di cercare aiuti dall’alto… Il momento è duro per tutti”.

La critica della Zanetti, che recentemente aveva stimolato Provincia e Comune a darsi da fare per attivare al più presto il servizio asili, proprio per venire incontro alle esigenze delle famiglie, non era tanto una faziosa difesa della attuale giunta provinciale, quanto un invito al realismo: i soldi non ci sono, è inutile, dunque fare una facile campagna elettorale così palesemente demagogica.

Tanto più, come qualcuno ha notato nei commenti, che il partito nazionale cui la Bozzarelli appartiene ha brillato proprio per assenza e lentezza nell’aiutare chiunque, compresi i genitori lavoratori con bambini piccoli.

E’ stato lo stesso ministro per la famiglia Elena Bonetti a riconoscerlo pubblicamente in un’intervista al New York Times ripresa da La Stampa con questo titolo: “Coronavirus, il ministro della famiglia: ‘Lo so che le misure sono insufficienti, ma al governo non mi hanno ascoltato’ (C.C.)

