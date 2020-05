Oggi è la 62° festa della mamma in Italia

Oggi, seconda domenica di maggio, si festeggia la festa della mamma.

La prima celebrazione negli Stati Uniti risale al 1908, ma la prima ufficializzazione avviene qualche anno più tardi e precisamente nel 1914 grazie al presidente Woodrow Wilson.

Mentre in altri paesi sono previste altre date per festeggiare la mamma, in Italia questa ricorrenza viene ufficializzata nel 1958 e celebrata come negli Stati Uniti nella seconda domenica di maggio.

Pubblicità Pubblicità

Perché nasce questa festa in cui i figli festeggiano colei che non solo li ha portati in questo mondo, ma è capace di un amore incondizionato?

A questo punto non possiamo che parlare di Julia Ward Howe nata nel maggio del 1819 e morta all’età di 91 anni, una donna che oltre essere madre, fu anche scrittrice di numerosi articoli, poetessa su argomenti come l’uguaglianza e il ruolo delle donne.

Fu Julia Ward Howe che promosse il “Mother’s Day for Paece”, ossia il“ Giorno della Mamma per la Pace” il concetto di materno in ogni caso è universale ed eterno: nella mitologia troviamo tantissime dee e simboli che rappresentano la maternità e la fertilità.

Forse la più conosciuta è Iside i cui poteri magici erano maggiori di quelli degli altri dei avendo anche il potere di proteggere il regno dai suoi nemici, di governare il cielo e la terra e di influire sul destino di tutti.

Il materno quindi non è solo creatore, ma protegge, avvolge la propria creatura.

Pubblicità Pubblicità

Questo non vuol dire che sia positivo per sempre, come una pianta per crescere bene deve essere potata, così i piccoli degli animali vengono prima protetti, poi istruiti e infine allontanati perché possano vivere in modo autonomo.

Ma cosa succede nell’essere umano? – Il tempo dedicato alla protezione e all’educazione si prolunga negli anni e i bambini che poi diventano ragazzi e infine adulti raggiungono una maturità che permette loro di lavorare, amare e realizzare i propri obiettivi, ma questo solo grazie alla capacità delle madri di lasciare andare, di coadiuvarsi con la forza paterna che dà limiti e che aiuta ad uscire i figli da quell’uroboros di amore e protezione fondamentale nei primi anni di vita

Quindi la seconda domenica di maggio si festeggia la mamma che protegge, che coccola, che cura, che aiuta, che avvolge la vita dei figli semplicemente con la propria presenza, ma si festeggia la mamma anche quando sgrida, pone limiti, manda i figli dal papà, quando delega e si allontana, quando non è solo mamma, ma è anche donna e persona che lavora.

Nei primi anni per festeggiare la mamma veniva offerto un garofano rosso, ora possiamo vedere le cose più svariate partendo dai disegni dei più piccoli, a fiori, piante, all’oggettistica più o meno costosa.

Certo vi è stata una commercializzazione di questa festa come del resto di tutte le altre ricorrenze, ma non per questo non è meno importante omaggiare la propria madre, quella donna capace di fare mille cose e sostenerci in ogni nostra situazione, magari sbagliando, commettendo errori che poi immancabilmente le verranno rinfacciati, ma comunque si è impegnata cercando di fare del proprio meglio.

Auguri mamma!