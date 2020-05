Messa vescovo Lauro in Cattedrale: “Frequentare il Padre è frequentare la vita, nella concreta umanità di Gesù”

“Mentre sempre più famiglie fanno i conti con l’insicurezza economica e spesso devono ricorrere all’aiuto esterno, la nostra Chiesa chiede a Gesù Risorto di donarci concretezza e tempestività nel farci carico di questo grido.”

In questo 10 maggio, quinta domenica di Pasqua, in avvio della santa Messa in Cattedrale (ore 10.00, a porte chiuse e in diretta streaming), l’arcivescovo Lauro ricorda le conseguenze economiche sulle famiglie derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Il pensiero va quindi a “tutti gli operatori della comunicazione per il loro prezioso servizio di informazione, bene essenziale che non è mai venuto meno nei giorni dell’emergenza. Anche la nostra Chiesa vi è grata per averle dato voce consentendo di dilatare, ben oltre il consueto, un messaggio di consolazione e di speranza.”

Nell’omelia, monsignor Tisi commenta le parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. “Dio – esordisce Tisi – nessuno l’ha mai visto, lo si può vedere e farne esperienza nella concreta umanità di Gesù“.

Una rivelazione spiazzante, secondo Tisi. Lo stesso dizionario contrappone gli aggettivi “divino” e “umano”, mentre “la grammatica cristiana dice ben altro: Gesù si fa carne e storia, il terreno dove frequentare Dio è esattamente l’umano.”

Di qui l’invito ad ammettere che “l’annuncio si risolve spesso in astratte argomentazioni concettuali o in noiose esortazioni all’impegno etico”, “sordi a chi cammina sui sentieri della gratuità, del donare se stessi, della gioia contagiosa della fraternità.” Precisa Tisi: “La frequentazione del Padre, allora, ha la vita – con tutta la sua consistenza di affetti, scelte, cadute, fallimenti, passioni, emozioni – come habitat naturale.”

Anche “i sacramenti stessi, che tra poco torneremo a celebrare insieme, hanno bisogno – ribadisce l’Arcivescovo – di concretezza e sono destinati alla vita”. Non il rito per il rito, ma l’espressione, a cominciare dall’Eucarestia, di “una comunità che si raduna e si pone in ascolto della Parola”, occasione per incontrare un Dio che muore e risorge, con la fatica dei discepoli ad accogliere la prospettiva di passare dal servirsi degli altri al servire gli altri”. “Ora – conclude – spetta alle nostre comunità mostrare il Padre, senza correre il rischio di tenerci alla larga dall’umanità di Gesù per rifugiarci nei nostri apparati religiosi”.

