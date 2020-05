Il governatore Fugatti e l’onorevole Cattoi in visita alla Casa della Salute di Ala

Ieri il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti insieme all’Onorevole Vanessa Cattoi ha visitato assieme al Presidente della Provincia Autonoma di Trento la Casa della Salute di Ala.

A far gli onori di casa il Presidente dell’APSP di Avio Dottor Andrea Bandera, il Direttore dell’APSP di Avio Andrea Zencher, i rappresentanti delle amministrazioni Comunali di Ala e Avio per l’apertura di lunedì prossimo della RSA di transito presso la nostra struttura Alense che consentirà di garantire la ripresa dell’inserimento di nuovi ospiti alle RSA di riferimento territoriale dopo un periodo di adeguata quarantena che garantisce di certificare l’assenza del Covid-19.

Assieme al presidente Fugatti anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali dei Comuni di Ala e Avio, con i loro sindaci, rispettivamente Claudio Soini e Federico Secchi, e il presidente e il direttore dell’Apsp di Ala Andrea Bandera, e Andrea Zencher.

“Questo è un progetto innovativo, che parte per la prima volta – ha sottolineato Fugatti – creando una sorta di ponte fra le famiglie e le case di riposo. Qui i futuri ospiti delle Rsa trovano ad ospitarli delle stanze apposite dove effettuare la quarantena, per poi poter entrare nelle case di riposo di riferimento in assoluta sicurezza. Si tratta un’opportunità importante anche per la struttura alense, che si è resa disponibile a svolgere una funzione strategica per l’intero sistema socio-sanitario provinciale”.

Per il sindaco di Ala Soini “questa è una giornata molto importante. Da un lato siamo felici di poter offrire un contributo concreto a tutto il Trentino per la sconfitta della pandemia, ma siamo anche molto felici di vedere riaperta una nuova sezione del nostro ex-ospedale, a cui tutta la comunità è molto affezionata. In questi anni abbiamo lavorato con impegno per ricavare al suo interno 20 spazi di Rsa (a pandemia terminata) a cui si aggiungeranno probabilmente anche altri posti sempre dedicati agli anziani. E’ quindi una struttura che rinasce, che darà lavoro a diverse persone e offrirà servizi concreti alla popolazione”.

Il sindaco di Avio Secchi ha aggiunto che da questa iniziativa emerge “la capacità del Trentino di fare squadra, dall’Azienda sanitaria alla stessa Apsp Ubaldo Campagnola di Avio che gestirà la struttura di Ala e che con questo progetto riparte alla grande, tornando ad essere un cuore pulsante della vita della comunità”.

La struttura, la prima in Trentino con questo scopo, è dotata di 11 posti dove gli ospiti trascorreranno la prevista quarantena di 15 giorni.

Al termine dell’incontro l’Onorevole Vanessa Cattoi ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Sono molto felice di essere stata in visita alla struttura, ma il mio più grande ringraziamento va al Presidente Fugatti, all’Assessore Stefania Segnana e a tutti i componenti della Giunta perché finalmente la Casa delle Salute di ALA inizia ad offrire più servizi agli Alensi.

Voglio esprimere altrettanto un sentito ringraziamento per l’impegno nell’esecuzione celere e veramente ottimale dei lavori del Dottor Zencher e del Dottor Bandera che hanno curato al meglio ogni dettaglio. Una struttura veramente accogliente ed un servizio innovativo quello della RSA di transito che ci vede pionieri come Trentino nel rispondere celermente ai bisogni dei nostri cittadini soprattutto i più anziani che, oggi più che mai, non devono sentirsi soli».