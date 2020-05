Chiellini choc: “Balotelli negativo, Felipe Melo peggio”.

“Mi chiamo Giorgio Chiellini e ho scritto questo libro perché volevo che Chiellini raccontasse Giorgio”.

Con un video social il difensore della Juventus e della Nazionale italiana annuncia l’uscita nelle librerie della sua autobiografia scritta con il giornalista Maurizio Crosetti.

“Io, Giorgio” è il titolo del libro (che uscirà “sugli scaffali” martedì 12 maggio) edito da Sperling & Kupfer. Il ricavato delle vendite sarà devoluto alla Onlus Insuperabili, un’associazione che promuove il calcio tra i disabili, con sede operativa a Torino, di cui Chiellini è testimonial.

E’ una entrata dura quella del difensore bianconero, un tackle mediatico ruvido e sincero.

“Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo – si legge nel libro -. In Fifa Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Uno anche peggio era Felipe Melo: il peggio del peggio. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia”.

Il centrale, nativo di Pisa, rincara la dose sottolineando “l’ostilità”, dal punto di vista sportivo, nei confronti dell’Inter.

Come da copione, le reazioni dei protagonisti non si sono fatte attendere. A breve giro di posta Mario Balotelli risponde a suo modo: “Non ti sei comportato da vero uomo”. La replica di Felipe Melo ancora più piccata: “Se la faceva sotto. Ha preso “schiaffi” in Champions League”.

Le precisazioni di Chiellini sul quotidiano La Repubblica: “Confermo, ma non ho rancore né mi interessa averne, se mi toccherà condividere qualcosa con loro lo farò. Non sono il migliore amico di tutti, però loro sono gli unici due ad essere andati oltre un limite accettabile. Per come sono fatto, il problema non è se giochi bene, male o se qualche volta fai serata, ma se manchi di rispetto e non hai dentro niente. Una volta va bene, se è ricorrente no”.

Il libro, polemiche al vetriolo a parte, narra la storia calcistica di Chiellini, la vita in campo e quella fuori, il rapporto con la BBC, sino alla riduzione dello stipendio per il Covid19. Il dottore si è laureato nel 2017 in Business Administration e sogna, dopo l’attività agonistica, la carriera da dirigente.

