Approvato il ddl “Ripresa Trentino 2” dopo 24 ore e mezzo di aula

Il ddl 55“Ripresa Trentino -2” di Maurizio Fugatti, è stato approvato, alle 10,30, dopo 24 ore e mezzo quasi ininterrotte di discussione, col voto compatto della maggioranza più i voti favorevoli del Patt, del Pd (tranne Zeni che si è astenuto) e Upt e le astensioni dei due consiglieri di Futura, di Marini del Misto e di Degasperi di Onda Civica Trentina.

Trenta sono stati i sì e 5 le astensioni. Nessun voto negativo.

Dopo la votazione dei 52 articoli, alle 8,50 del mattino, sono iniziate le dichiarazioni di voto.

Fugatti ha concluso la maratona esprimendo soddisfazione per il lavoro fatto e per le condivisioni che si sono raggiunte su questo testo. Un risultato di tutta il Consiglio e non solo della Giunta. Il Presidente Kaswalder ha concluso la maratona consiliare ringraziando il personale del Consiglio e della Pat per il sostegno al lavoro dei consiglieri.

Il disegno di legge prevede fra il resto il sostegno alle imprese mettendo in campo 150 milioni di euro, recuperati con modifiche dal bilancio preventivo Pat 2020.

In estate seguirà anche l‘assestamento dello stesso bilancio. Per circa 60 milioni di euro è previsto di ricorrere temporaneamente al debito, da impiegare per avviare opere pubbliche.

Fra i capisaldi della nuova legge l’erogazione alle imprese fino a 9 dipendenti di soldi a fondo perduto (da 3.000 a 5.000 euro) e il finanziamento di parte degli affitti con un contributo fino a 1.500 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

