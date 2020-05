Aldo Moro ucciso dalla mafia: le sardine cambiano la storia d’Italia

Altro che Brigate Rosse. Secondo le Sardine ad uccidere Aldo Moro è stata la mafia

La sorprendente imprecisione storica che ha riscritto, anche se per poco tempo, una delle pagine più buie d’Italia è apparsa l’altra mattina nell’account ufficiale del movimento.

“La notte del 9 maggio 78 fu l’emblema di un Paese che stava per cedere al baratro. In un’epoca dove l’assenza di memoria è uno dei nemici peggiori di questo Paese, vale sempre la pena ricordare #AldoMoro e #PeppinoImpastato ammazzati dalla Mafia”. È questo il messaggio lanciato sul social dalla pagina ufficiale “6000 Sardine” nel Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale.

Poi l’errore è stato parzialmente corretto cancellando il tweet che sullo stesso account è stato sostituito con un altro messaggio con tanto di scuse: “Un tweet uscito per errore, non pronto per la pubblicazione. Perdonateci. La parola ‘ammazzati’ doveva essere al singolare. Solo Impastato è stato ucciso dalla mafia. Un grave errore di battitura, mai metteremmo in dubbio la storia e condanniamo l’operato della mafia e delle BR”



Messaggio assai tardivo e postato solo dopo lo scoppio del «bubbone» che ha attraversato tutta l’Italia creando ilarità e sconcerto.

Sull’incredibile gaffe delle Sardine sono intervenuti il coordinatore Lega Giovani Trentino Marco Leonardelli e il commissario nazionale scuole e università Leonardo Divan.

«Sulle pagine di Repubblica, qualche anno fa – spiegano i due attraverso una nota – il professore Alberto Asor Rosa diceva a grande voce: ”dobbiamo recuperare il nostro senso di superiorità”, rivolgendosi a tutta la sinistra morale e civile. Era il 2013, sono passati 7 anni, anni questi in cui quella sinistra che doveva dimostrarsi superiore ha attaccato violentemente la Lega, soprattutto qui in Trentino, deridendo ogni frase, ogni progetto svolto dalla nostra militanza. La nostra a militanza è composta da agricoltori, operai, persone normali, non professori, che possono sbagliare ma che sicuramente conoscono le proprie radici e le radici di questo paese».

E ancora: «Ci fa piacere che dopo 7 anni di critiche e di ”superiorità culturale” i ragazzi delle sardine dimostrino di non conoscere minimamente la realtà di questo paese, pubblicando sui loro social un riferimento errato alle morti di Moro e Impastato, che risultano nei loro post uccisi ambedue dalla Mafia. Pubblicità Pubblicità Vorremmo ricordare che le reazioni a quel buio 9 maggio 1978 in cui morirono Peppino Impastato, ucciso dalla mafia, e Aldo Moro, ucciso dalle Br, sono la bussola delle azioni della Lega e di questo paese, la democrazia, la coesione, la libertà di espressione e di dissenso, la lotta alla mafia e al terrorismo sono elementi imprescindibili in Italia, è Inaccettabile non conoscere la propria storia. Forse non saremo moralmente superiori, come la sinistra del professor Rosa e delle sardine, ma conosciamo, con umiltà e rispetto, le basi del nostro paese e della nostra democrazia. Molti dei nostri militanti non hanno completato gli studi perché dovevano mantenere le proprie famiglie lavorando, le sardine, oltre a non conoscere il lavoro, non conoscono la storia, e prima di esserci superiori dovrebbero tornare alle superiori e studiare la storia di questo paese. Il 9 maggio è un giorno in cui la politica deve convergere, sulla lotta alla mafia e al terrorismo e per poterlo fare deve conoscere quegli eventi, – concludono – la Lega Giovani Trentino non dimentica gli eccidi dei mafiosi e dei brigatisti e i sacrifici di Impastato e Moro».