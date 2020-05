Sportello Sicurezza Confcommercio, Garavelli: «In emergenza Covid 19 pericolo usura e offerte predatorie»

Dialogo, collaborazione e presidio.

Confcommercio Trentino dal 28 marzo ha avviato il nuovo servizio per gli associati: lo “sportello sicurezza”.

Uno strumento in più, a disposizione delle imprese, per far fronte al crescente clima di insicurezza delle attività economiche.

Lo sportello, affidato al dott. Mario Garavelli, (nel video) professionista con esperienza decennale nelle forze dell’ordine, si rivolge a tutti gli associati per assisterli e consigliarli nell’affrontare tutti i problemi legati alla sicurezza e porsi come interfaccia con gli organi di polizia per facilitare e rendere più efficace le richieste di aiuto delle imprese.

Allo sportello sicurezza di Confcommercio Trentino possono rivolgersi tutti gli associati per segnalare episodi o esperienze di fatti delittuosi subiti dalla propria attività, per ottenere consigli e indicazioni su come comportarsi in caso di emergenza, per conoscere quali iniziative mettere in essere per garantire sicurezza alla propria impresa.

In questo momento storico visto l’emergenza coronavirus il pericolo è l’usura. «Fenomeno molto sentito evidenziato anche il ministero dell’interno che per questo su consiglio di ConfCommercio ha istituito un fondo di microcredito. Il fenomeno dell’usura e le possibili infiltrazioni mafiose in questo periodo di emergenza economica hanno vita facile e devo essere monitorate e combattute. Stiamo anche monitorando le possibili offerte predatorie da parte di chi approfitta della crisi delle attività commerciali facendo delle offerte ignobili e ridicole » – spiega nell’intervista Mario Garavelli

Per contattare lo sportello è possibile inviare una email a sportello.sicurezza@unione.tn.it oppure chiamare i numeri di telefono 0461 880423 (fisso) o 349 6723897 (mobile). Il responsabile dello sportello, Mario Garavelli, riceve su appuntamento nella sede di Confcommercio Trentino in via Solteri 78 a Trento.