“Parlare di atletica e non sol”: Stefano Baldini e Yeman Crippa ai blocchi di partenza

Continuano le interviste social ai campioni dell’atletica di casa nostra (e non solo) grazie al nuovo format “Parlare di atletica e non sol”, ideato dall’associazione sportiva Atletica Valli di Non e di Sole e dedicato a tutti i sostenitori dell’atletica, in particolare ai giovani sportivi e alle loro famiglie.

Dopo Nadia Battocletti e Silvano Chesani, toccherà ora a Stefano Baldini, oro olimpico ad Atene nel 2004, e Yeman Crippa, mezzofondista in grande ascesa detentore del record italiano sui 10.000 metri piani, raccontarsi a tifosi e appassionati.

Domani sera, domenica 10 maggio alle 20.30, in diretta sul profilo Instagram “atletica_non_sole” ci sarà Stefano Baldini, che passerà poi il testimone a Yeman Crippa, atteso sulla pagina social dell’associazione sportiva delle Valli del Noce martedì sera, 12 maggio, sempre alle 20.30.

L’obiettivo di questa nuova proposta è di ampliare la conoscenza e la cultura del mondo dell’atletica, dei suoi meccanismi (gioie, sacrifici, impegno, vittorie, delusioni, allenamenti), attraverso delle dirette con i protagonisti locali e non.

L’idea è di far emergere il valore dell’essere campione, l’energia che dà lo sport, la voglia e l’impegno di allenarsi e di vincere superando problemi, ostacoli, fatica, infortuni e ogni volta superando se stessi.

Chiunque potrà interagire proponendo delle domande al personaggio di turno, attraverso la chat della diretta, che verranno lette dall’intervistatore.

STEFANO BALDINI, UN ORO SCOLPITO NELLA MEMORIA – Stefano Baldini, nato a Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia, il 25 maggio 1971, non ha bisogno di presentazioni.

Il suo curriculum per lui: oltre alle numerose vittorie ottenute sulle piste e le strade di tutto il mondo, ha conquistato 13 titoli italiani tra 10.000 e mezza maratona (ultimo titolo a Pordenone nel settembre 2010 sui 10km su strada), una vittoria in Coppa Europa sui 10.000 metri (1995), 2 titoli Europei di maratona, 1 titolo Mondiale di mezza maratona, 2 bronzi Mondiali in maratona e l’oro Olimpico di Atene 2004.

Ha concluso l’attività agonistica nell’ottobre 2010.

YEMAN CRIPPA, UN’ASCESA CONTINUA – Di origini etiopi, Yeman Crippa è nato il 15 ottobre 1996 ed è un mezzofondista di grande talento e prospettiva. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato di avere ottime qualità e potenzialità da mezzofondista.

Finora, infatti, ha vinto la medaglia di bronzo nei 10.000 metri piani agli Europei di Berlino 2018. È stato inoltre campione europeo under 23 dei 5.000 metri piani nel 2017, nonché due volte campione europeo juniores (Samokov 2014 e Hyéres 2015) agli Europei di corsa campestre e bronzo sui 5.000 metri agli Europei juniores di Eskilstuna 2015.

Vanta inoltre un titolo di campione italiano assoluto di corsa campestre e in carriera ha vinto 14 titoli italiani giovanili (in 6 specialità diverse) su 17 finali disputate.

Come detto in apertura, detiene il record italiano sui 10.000 metri piani, realizzato ai campionati del mondo di Doha 2019.

Risiede a Montagne, in Trentino, con la sua famiglia.