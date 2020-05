Legalità dimenticata: migrante urina per strada e mostra i testicoli ad una donna. L’allegra grigliata al parcheggio zuffo dei sinti.

Mentre in Via Gazzoletti a chi lo stava richiamando ad un comportamento civile, un presunto profugo rispondeva “ Chiamate chi volete, io piscio” a qualche chilometro di distanza si svolgeva una tranquilla grigliata sinta, forse organizzata per celebrare la Festa della Mamma.

Una volta espletato l’impellente bisogno fisico, (foto) il “ il nostro” migrante non contento si girava verso chi protestava mostrando i genitali.

La vittima è stata una donna che dopo aver in modo fortuito assistito alla scena ha denunciato tutto sui social.

«Qualche minuto fa – scrive la donna – davanti alla sede dell’ INAIL di Trento in pieno centro dove ci sono i palazzi della Regione e della provincia questo selvaggio, vicinissimo a me, si mette ad urinare, deridendo la mia protesta. Si affaccia un medico INAIL e lo redarguisce a sua volta. L’ incivile , ridacchiando insieme ai suoi compari, si volta verso di me e mi mostra i genitali dicendo di fotografare anche quelli! Inoltre, rivolto a me e al medico affacciato: ” chiamate chi volete, io piscio”. Sto aspettando di presentare la denuncia. E anche di vedere se, al solito, avremo branchi di selvaggi a presidiare la città nell’ indifferenza di politici, magistratura e legislatori»

A completare il quadro non potevano nemmeno mancare i soliti commenti buonisti del tipo “D’altra parte dove deve andare a pisciare?” Eh già dove? Oppure chi lo ha fatto diventare persino un benemerito eroe per aver concimato la siepe gratis

Forse se lo avesse fatto sulla porta di casa di questi “cuori in mano” o avesse mostrato i genitali ad una partente stretta, i giudizi sarebbero stati diversi.

Legalità dimenticata dirà qualcuno. No, solo per alcuni, invece altri.

Il problema di fondo è che questi personaggi mantenuti e dei quali si tollerano le attività delinquenziali – quella preferita è lo spaccio – hanno raggiunto un livello di sfrontatezza che li fa considerare padroni laddove decidono di esserlo: Piazza Dante, i giardini di San Marco, il Parco Santa Chiara, il rione della Portela solo per citare alcune zone franche nelle quali i residenti si devono arrendere e rassegnarsi.

L’alternativa? Non sarebbe legale e non vogliamo nemmeno prenderla in considerazione.

Decisamente meno eclatante, ma indice dello stesso atteggiamento è la grigliata organizzata all’area camper del parcheggio ex Zuffo. Il gruppo che è privo di mascherine e non mantiene nessuna distanza sociale bivacca allegramente in un posto dove è vietato farlo e accende anche un allegro falò vicino alla centralina elettrica.

Anche questa una zona più volte segnalata, ma per la quale i problemi non sono mai stati risolti.

La tolleranza non è la soluzione dei problemi, perché i protagonisti si sentono progressivamente sempre più sicuri ed alzano il tiro. Situazioni come queste non vanno tollerate, ma risolte.