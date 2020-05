Lavis, funziona bene il consiglio comunale virtuale: clima costruttivo e prime idee per affrontare la crisi economica

Consiglio comunale propositivo a Lavis, senza polemiche o scontri politici, e caratterizzato da un serio dibattito per cercare soluzioni adatte a risollevarsi e uscire da un momento difficile che ha colpito tutti improvvisamente e indistintamente.

La prima seduta di consiglio virtuale, tenutasi giovedì sera in videoconferenza, si è svolta in un clima collaborativo e costruttivo.

Anche a Lavis ha preso il via la cosiddetta “Fase 2” e, se da una parte bisogna tenere “sotto controllo” la diffusione dell’epidemia (in questo senso il sindaco Andrea Brugnara ha fatto sapere che, nonostante sia un procedimento difficile da attuare, insisterà “affinché vengano effettuati tamponi e test sierologici a tappeto su tutta la cittadinanza, utili per fornire qualche dato e certezza in più”), c’è da affrontare anche il delicato tema economico.

Da questo punto di vista sono diverse le idee proposte dal sindaco, dagli assessori e dai consiglieri, anche di minoranza, per aiutare aziende a famiglie lavisane.

La capogruppo della Lega Monica Ceccato si è detta soddisfatta del confronto positivo. “Come gruppo consiliare abbiamo proposto di intervenire sulle tariffe dei rifiuti per le aziende (nei 2 mesi di chiusura imposta), abbiamo proposto di utilizzare la pagina Facebook del Comune per pubblicizzare le aziende del territorio, di attivare un fondo di sostegno alle aziende in difficoltà comprovata e aprire un numero verde dedicato a tutti gli imprenditori in difficoltà anche psicologica – spiega –. Per la collettività abbiamo chiesto di prorogare la gratuità degli stalli blu, di garantire una igienizzazione delle strade su tutto il territorio, anche per raccogliere mascherine e guanti abbandonati dagli incivili per le strade”.

Come racconta Ceccato, forse per la prima volta in Consiglio comunale non ci sono state diatribe politiche, ma un dibattito proficuo, che ha visto la partecipazione attiva da parte di tutti i consiglieri comunali. “Secondo noi la politica locale in questa situazione ha l’obbligo amministrativo e morale di dare un forte segnale di vicinanza alla collettività lavisana – conclude la capogruppo della Lega –. Occorrono azioni immediate e dirette, anche economiche, che possano subito mettere nelle condizioni famiglie e attività almeno di ripartire”.