Duro colpo ai panificatori: sconcertante scelta del Sait che colpisce ancora i prodotti trentini

Il consorzio Sait torna a colpire i prodotti trentini. Dopo il divorzio con Latte Trento (poi annullato) e quello con la Federazione allevatori, ora è la volta dei panificatori.

Il consiglio d’amministrazione si è riunito in via straordinaria e ha deciso che dal 18 maggio il Sait non riceverà più il pane da otto panificatori ma manterrà i contatti solo con il Panificio San Giacomo di Riva.

Gli otto panificatori in questione sono: Vivori di Rovereto; Grisenti di Pergine; Sosi di Trento; Slanzi di Mori; Liberi di Villalagarina; Valsugana di Strigno; Tomasi di Trento e Larcher di Ravina.

Nei supermercati gestiti da Sait non sarà quindi più presente il pane proveniente da tali panifici.

La perdita per i panificatori è stata stimata in 1,3 milioni di euro, che secondo le stime di Sait è in realtà poco meno: circa 800 mila euro. Resta il fatto che per alcuni panificatori il danno è ingente e si avranno ripercussioni sull’occupazione.

Il presidente dell’Associazione panificatori Emanuele Bonafini è fortemente contrario a tale scelta e accusa il Sait di aver mandato in fumo anni e anni di promozione e sensibilizzazione del prodotto trentino, oltre a mettere in difficoltà decine di aziende e lavoratori: «Restiamo allibiti – spiega il presidente dell’Associazione panificatori – davanti a questa ipotesi: per rincorrere il massimo ribasso (che per altro dubitiamo si traduca in un vantaggio per i clienti), si decide di azzerare i risultati che abbiamo a fatica ottenuto negli ultimi anni, come ente pubblico, in primis, ma anche come aziende. Un lavoro fatto di sensibilizzazione e di promozione, prima di tutto, per mettere al centro, com’è giusto che sia, la qualità e la tradizione del territorio, preservando la ricchezza costituita dalle numerose attività di panificazioni presenti in Trentino. Ciascuna attività, infatti, consente di offrire al cliente prodotti tipici del territorio, con un’attenzione particolare alla qualità, alla sostenibilità ed alla filiera locale, a km 0. Un fornitore unico significa meno scelta per il consumatore, una produzione standardizzata, l’aumento notevole del traffico, oltre a mettere in difficoltà decine di aziende e centinaia di addetti e lavoratori. A ciò si aggiunge il fatto che i consumatori del Trentino sempre di più sono alla ricerca della tradizione locale dei prodotti e lo dimostrano con la ricerca di queste specificità nei punti vendita».

«Da anni – aggiunge il presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort – spingiamo per valorizzare le produzioni locali. Alberghi, bar, ristoranti, negozi si fanno portavoce della qualità e della varietà del territorio, anche in un’ottica di marketing territoriale. La stessa Provincia ha investito, correttamente, molte risorse nella promozione dei marchi di qualità e nelle produzioni territoriali, molte delle quali riconducibili al mondo cooperativo. La scelta di acquistare da un fornitore unico è assolutamente in controtendenza con questi ragionamenti e con gli sforzi di un intero sistema territoriale».

E’ intervenuto anche l’assessore provinciale alla cooperazione Mario Tonina che invita il Sait a ripensarci e a tornare sui propri passi: «Questa scelta avviene in un momento non proprio felice per il lavoro di tanti artigiani del pane. Perdere quote di fatturato è pericolosissimo. Con Sait avevamo sottoscritto un protocollo per venire incontro ai consumatori al tempo del Covid. Ecco, quello è il giusto spirito cooperativo, non questo. Spero ci ripensino».

La scelta del Sait di affidare ad un unico soggetto la fornitura del pane per tutti i punti di vendita, è di quelle che lascia perplessi.

Una scelta che è anche ben poco in linea con le più elementari leggi della trasparenza.

Infatti in questi anni l’assegnazione della produzione del pane avveniva al termine di una sorta di trattativa tra il prezzo offerto dal Sait e la controfferta dei panificatori e chi l’accettava, poteva poi ampliare l’offerta a tutti i propri prodotti.

Un fornitore unico, porterebbe al massimo ribasso per un potere contrattuale unicamente del Sait con un’esposizione a concreti rischi d’impresa, per quel panificatore che risultasse l’unico fornitore. Non solo, ma dopo anni di supporto dei prodotti trentini indicati come eccellenza del territorio, si restringerebbe l’offerta ad una sola realtà che alla fine, potrebbe anche non essere trentina.