Ad Ala il teatro non si ferma

Gli studenti di Ala vanno a teatro.

La cultura non si ferma ad Ala, neanche di fronte all’emergenza Covid-19: nonostante le difficoltà di questo periodo Istituto comprensivo, ufficio cultura del Comune e coordinamento teatrale sono riusciti a garantire gli spettacoli teatrali per le classi, ricostruendoli in forma di didattica a distanza. In questo modo si è garantito il lavoro anche agli artisti coinvolti.

Ad inizio anno scolastico l’istituto comprensivo di Ala aveva pensato a tre percorsi differenti sul teatro, coinvolgendo così tutti i circa 600 studenti, sia della scuola primaria che di quella secondaria di primo grado. Il percorso era stato condiviso con il Coordinamento teatrale trentino e aveva il finanziamento del Comune, tramite l’ufficio cultura.

L’emergenza Covid-19 rischiava di travolgere tutto, con le scuole chiuse e la didattica trasferita nel sistema a distanza; peggiori ancora le conseguenze per le manifestazioni culturali e artistiche, tutte sospese, e gli artisti rimasti senza lavoro.

Allo scoppio della pandemia da coronavirus ad Ala non ci si è dati per vinti.

Si è scelto di riformulare gli spettacoli programmati, in modo da presentarli in modo diverso, adattandoli alla didattica a distanza sul portale Padlet utilizzato dalla scuola. Non è stato facile, la scuola, l’ufficio cultura del Comune, compagnie e Coordinamento teatrale hanno però fatto squadra e si è riusciti a confermare il percorso.

Per il Comune di Ala è stato un risultato importante: la cultura è sempre stato un capitolo cruciale per l’amministrazione, l’emergenza Covid-19 aveva però costretto ad annullare o sospendere diverse manifestazioni previste per la primavera.

La cultura però non deve fermarsi. Con il percorso teatrale per le scuole si è riusciti a garantire lavoro e reddito agli artisti.

«È dal 2010 che i progetti di teatro per ragazzi sono attivi ad Ala – commenta la vicesindaca Antonella Tomasi – e ci dispiaceva molto saltare quest’anno. Abbiamo fatto uno sforzo e grazie ad un ottimo lavoro di gruppo siamo riusciti a confermare questa importante offerta formativa per i nostri ragazzi, nonostante le restrizioni e le difficoltà di questo periodo. Abbiamo confermato con convinzione il finanziamento perché crediamo nella cultura e nel teatro come strumento educativo».

Nei prossimi giorni quindi a tutte le classi della scuola primaria di Serravalle e alle seconde e terze del plesso di Ala verrà proposto lo spettacolo “Facciamo la differenza”, curato dalla Compagnia Erbamil di Fabio Comana, dedicato all’ambiente e alla raccolta differenziata.

Verte invece sui diritti umani e sulla mafia “Dentro gli spari” pensato dal Teatro Nazionale di Genova di Giovanni Scaramuzzino: verrà proposto alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Ala. Infine le prime della scuola secondaria di primo grado e le quarte e le quinte della primaria di Ala lavoreranno sulla tematica del conflitto con “Scusa”, assieme al collettivo Clochart, di e con Michele Comite.

Gli studenti potranno seguire gli spettacoli, adattati, attraverso i portali di didattica a distanza, e poi rielaborare con gli insegnanti i temi proposti.