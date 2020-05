Ufficializzate le squadre nazionali sci alpino: sono 14 gli sciatori trentini in tuta azzurra

La Federazione Italiana Sport Invernali, in attesa di avere riferimenti certi sulla ripresa dell’attività, guarda al futuro e ufficializza le squadre nazionali del settore sci alpino per la stagione 2020/2021.

Durante la Consulta con i presidenti di tutti i Comitati Fisi d’Italia, nonché con i componenti del Consiglio Federale, il presidente Flavio Roda ha formalizzato i nuovi team e i nuovi tecnici in vista del prossimo inverno che culminerà con i campionati mondiali di Cortina d’Ampezzo in programma dal 7 al 21 febbraio 2021.

Squadre ridotte nel numero rispetto a dodici mesi fa, con l’obiettivo di puntare sulla qualità e al tempo stesso valorizzare il lavoro dei Comitati territoriali: «Non è un momento facile per lo sport in generale – evidenzia il presidente di Fisi Trentino Tiziano Mellarini al termine della Consulta – ed anche gli sport invernali sono in attesa di direttive precise per ripartire nel migliore dei modi. Era importante che la Fisi centrale ufficializzasse le prime squadre agonistiche, così a cascata anche noi organizzeremo i team giovanili del nostro Comitato. Tengo però ad evidenziare che il Trentino ha un’importante presenza nelle nuove formazioni italiane dello sci alpino. Dei 14 ragazzi convocati ben 12 sono atleti usciti dal Progetto Trentino Azzurro, creato nel 2011 con il prezioso ausilio della Provincia Autonoma di Trento quando ero assessore al turismo e promozione, nonché di Trentino Marketing, con l’obiettivo di far crescere i talenti nostrani dello sci traghettandoli appunto nelle squadre nazionali e nei più importanti palcoscenici internazionali».

Nel dettaglio sono 8 i trentini inseriti nella squadra maschile e 6 in quella femminile, ma è pure qual ificata la contrattualizzazione di tecnici nostrani, visto che complessivamente contribuiranno alla crescita sportiva 12 allenatori (3 nella squadra maschile e 9 in quella femminile).

Rispetto allo scorso anno non fanno più parte della nazionale italiana Andrea Ballerin, Francesca Fanti e Sara Dellantonio, ma sono stati inseriti i giovani Martino Rizzi (team junior) e fra gli osservati Davide Seppi, Giacomo Dalmasso, Tommaso Zanella, Edoardo d’Amico, Beatrice Sola e Amelia Rigatti Di Grazia.

Tornando alle problematiche legate all’emergenza sanitaria si conferma che le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dalla Federazione, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e a porte chiuse. Si sta poi lavorando per definire le linee guida per lo svolgimento delle attività individuali per questa fase dell’attività con il Ministero dello Sport, anche in chiave Comitati Regionali e sci club.

Verranno inoltre predisposte delle azioni in favore degli sci club di tutta Italia, come evidenzia Mellarini: «In Consulta è stata condivisa la necessità di garantire l’avvio del tesseramento alla stagione 2020/2021 a partire dal 1° giugno, con gli sci club che potranno usufruire di un bonus di 500 euro, e sono al vaglio altre forme di sostegno, nonché il rimborso delle tasse di iscrizione alle gare di calendario nazionale non disputate».

Da segnalare poi che non si procederà ai calcoli per definire la graduatoria giovanile per la stagione 2019/2020 e verranno considerati i contingenti e i gruppi di merito per le categorie children e giovani dello scorso anno. Ecco la composizione delle squadre nazionali di sci alpino:

Atleti squadre maschili

Stefano Gross (04/09/1986) Gs Fiamme Gialle – Gruppo Coppa del Mondo discipline tecniche

Federico Liberatore (28/08/1995) Gs Fiamme Oro – Gruppo Coppa del Mondo discipline tecniche

Luca De Aliprandini (01/09/1990) Gs Fiamme Gialle – Gruppo Coppa del Mondo discipline tecniche

Martino Rizzi (04/08/2000) Gs Fiamme Oro – Squadra Junior

Davide Seppi (02/04/2002) Gs Fiamme Gialle – Gruppo osservati polivalente

Giacomo Dalmasso (04/05/2000) Gs Fiamme Gialle – Gruppo osservati discipline veloci

Tommaso Zanella (29/04/2002) Sporting Campiglio – Gruppo osservati discipline veloci

Edoardo D’Amico (09/03/2002) Campiglio Ski Team – Gruppo osservati discipline veloci

TECNICI

Roberto Lorenzi ;(Polisportiva Alpe Cimbra) Direttore tecnico GS-SL

Stefano Costazza (Ski Team Fassa) Allenatore Gruppo Coppa del Mondo discipline tecniche

Davide Verga (Ski Team Fassa) Preparatore atletico Gruppo Coppa Europa

Atlete squadre femminili

Laura Pirovano (20/11/1997) Gs Fiamme Gialle – Gruppo Coppa del Mondo Polivalenti

Martina Peterlini (24/10/1997) Gs Fiamme Oro – Gruppo Coppa del Mondo Slalom

Marta Rossetti (25/03/1999) Gs Fiamme Oro – Gruppo Coppa del Mondo Slalom

Monica Zanoner (14/04/1999) Cs Esercito – Gruppo Coppa Europa

Beatrice Sola (11/02/2003) Falconeri Ski Team – Gruppo Osservate Polivalenti

Amelia Rigatti Di Grazia (08/01/2002) Ski Team Fassa – Gruppo Osservate Discipline Veloci

TECNICI

Matteo Guadagnini (Gs Fiamme Gialle) – Allenatore responsabile Gruppo Coppa del Mondo Slalom

Angelo Weiss (Gs Fiamme Gialle) Allenatore Gruppo Junior

Luca Scarian (Us Lavazè Varena) Preparatore atletico Gruppo Coppa del Mondo Polivalenti

Thomas Tuti (Ski Team Altogarda) Skiman Gruppo Coppa del Mondo Polivalenti

Davide Marchetti (Sporting Campiglio) – Preparatore atletico Gruppo Coppa del Mondo Slalom

Luca Valenti (Sporting Campiglio) Skiman Gruppo Coppa Europa

Elias Edwin Molema (Campiglio Ski Team) Skiman Gruppo Coppa Europa

Andrea Gabella (Wonder ski Asd) Preparatore atletico Gruppo Junior

Federico Rauco (Ski Team Fassa) Skiman gruppo Junior