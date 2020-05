Leonardo Divan scrive al ministro Azzolina: «Esame sia presenziale e valuti il percorso complessivo dello studente»

Leonardo Divan, presidente della consulta provinciale degli studenti, scrive al Ministro Lucia Azzolina.

L’argomento riguarda le modalità dello svolgimento dell’esame di Stato.

La richiesta di Divan è quella di avere chiarimenti sul nuovo modello organizzativo della scuola investito dalla «tempesta» Covid 19.

Pubblicità Pubblicità

Focus della lettera, a sole sei settimane dall’Esame di Stato, è l’incertezza su come sarà affrontato. Le modalità infatti per il momento rimangono molto fumose.

LA LETTERA DI LEONARDO DIVAN

Onorevole Ministro,

come Presidente della Consulta degli Studenti di Trento, mi sento obbligato a rivolgermi direttamente a Lei, nella speranza che le richieste di chiarimenti di tutti studenti, e nello specifico di quelli trentini, possano essere ascoltate.

Nella nostra Provincia, sin dal principio di questa crisi, i Dirigenti Scolastici hanno attivato forme di didattica a distanza ponendo al centro delle misure attuate, la figura dello studente.

Pubblicità Pubblicità

Questa forma nuova di didattica ci ha colto del tutto impreparati e di soppiatto: abbiamo quindi, sempre coordinandoci con il corpo docente di ogni singolo Istituto, dato il meglio di noi per poter improntare il lavoro dedito al prosieguo del percorso accademico previsto per l’anno scolastico 2019-2020.

Sin dal primo DPCM che prevedeva la didattica a distanza, non era chiara la finalità di questo strumento, omettendo se dovessero esservi raccolte valutazioni di ogni forma. In seguito, con molta lentezza, sono pervenute informazioni utili che ci hanno consentito di lavorare in un panorama maggiormente circoscritto e normato, anche se, permangono tutt’ora dubbi rispetto a diversi temi tra cui la privacy e il numero massimo di ore di frequenza giornaliera.

Su questo punto mi sento di dovere fare una precisazione, la maggior parte delle iniziative attuate durante il periodo di picco della pandemia sono state frutto del lavoro di studenti, docenti, dirigenti e assessorato provinciale, poiché in nessun momento il ministero ha espresso una linea chiara sulla gestione delle attività scolastiche.

Tutto ciò constatato abbiamo proseguito con dedizione ed impegno al fine di terminare il programma scolastico come possibile, senza polemiche nonostante l’assenza di un chiaro percorso delineato dal Ministero.

La più rilevante delle problematiche che vorrei affrontare è l’incertezza rispetto all’Esame di Stato. Ci troviamo a sei settimane da quell’occasione, sapendo poco delle modalità con cui affronteremo questa importante tappa del nostro percorso di vita.

Ho apprezzato molto la decisione di proporre una Commissione interna con escluso il Presidente, esterno, a garanzia della correttezza dello svolgimento dell’esame. Il suo ultimo comunicato ha chiarito anche altri aspetti come il peso dei crediti formativi rispetto all’esame orale.

Sarebbe però, ad ora, necessario comprendere come si svolgeranno questi esami di Stato, perché purtroppo i dubbi sono più delle certezze. Ricevo costantemente contatti di miei colleghi studenti che da un lato, apprendono dalle testate giornalistiche l’intenzione di svolgere esami presenziali, e dall’altro non vedono confermato tale intento da una circolare o da una delibera. Questo tipo di anomalia normativa genera una fibrillazione sociale, che non può essere prodotta da chi dovrebbe garantire agli studenti serenità, certezze e vicinanza durante un rito di passaggio importante come la maturità.

Il secondo punto che tengo a sottolineare è la situazione degli studenti che dovranno frequentare, nelle scuole medie superiori, l’anno accademico 2020-2021. Recentemente Lei ha parlato di percorsi a metà telematici e a metà presenziali, sollevando una forte critica da parte dei docenti e dei sindacati che rappresentano questa categoria, basata sull’incertezza, data da questa affermazione, sulla carica oraria. A questa leva di perplessità mi accodo anche io, chiedendo chiarezza su come si decideranno le cariche orarie per gli studenti e su come si potrà definire chi andrà a scuola e chi no.

Recentemente il Presidente della Repubblica ha sottolineato il parallelismo cogente fra il diritto allo studio e il concetto di libertà, risaltando quanto sia importante tornare il prima possibile alla regolare frequenza scolastica; io vorrei aggiungere, Signor Ministro, che quando lo si farà bisognerà farlo in maniera chiara, sicura e totale, sia per il personale, sia per i docenti, che per noi studenti. Rientrare in maniera dilazionata nelle aule non risulta una pratica democratica ma una vittoria di Pirro, che in molte regioni, fortunatamente non per la mia, colliderebbe con strutture fatiscenti e pericolanti, che ne risulterebbero sovraccaricate ulteriormente.

Mi permetto di presentare qualche proposta, pensata sulla realtà degli studenti trentini e italiani: Per quanto riguarda l’esame di maturità, proponiamo che sia presenziale, che valuti il percorso complessivo dello studente e non solo per il quinto anno. Così da tutelare il senso del percorso formativo. Evitare assembramenti tramite l’uso delle aule magne e delle palestre, facendo accedere gli studenti solo dieci minuti prima dell’esame. Tenendo anche conto di non sovraccaricare i docenti.

Per la ripartenza, penso sia chiaro che non si possa ripartire a singhiozzo e quindi mi metto a disposizione, così come auspico tutto il sistema scuola, per individuare un percorso comune e viabile che includa tutti, garantendo la funzione civica, sociale e democratica della scuola.

Onorevole Ministro, gli esempi che ho sottoposto alla Sua attenzione, sono atti a dimostrarLe la situazione degli utenti del sistema scolastico, auspicando che questa missiva possa essere utile al Suo Ministero. Con il fine di dare risposte rasserenanti e specifiche con particolare riguardo ai maturandi che si trovano in grave apprensione circa il loro futuro accademico, da cui passa la loro vita, e da cui, Onorevole Ministro, passa il futuro di questo paese.

Confidando in una Sua pronta risposta porgo alla Signoria Vostra un deferente saluto

Leonardo Divan