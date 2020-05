L’Asuc di Vigo di Ton riapre i termini per la prenotazione delle sorti legna

L’Asuc di Vigo di Ton ha reso noto che, visto il perdurare delle attività di recupero del legname danneggiato dall’emergenza Vaia, non sono ancora state reperite imprese boschive disponibili a effettuare le operazioni di taglio entro quest’anno per le sorti degli anni 2020 e 2021.

D’intesa con le autorità forestali si è deciso quindi che per l’anno in corso verranno distribuite le piante schiantate lo scorso autunno e presenti fino alla quota di 800/900 metri, che saranno martellate in questo mese e poi subito assegnate agli aventi diritto d’uso civico.

Le sorti saranno costituite dalla metà circa di faggio o altre latifoglie e dall’altra metà di conifere (pino, larice, abete) nella misura di 40 quintali l’una al prezzo di 65 euro. Sorti che saranno facilmente raggiungibili dalle strade forestali.

Nel contempo si procederà anche a martellare alcuni lottini uso interno per legna da ardere, che verranno posti all’asta.

Sono quindi riaperti i termini (fino al 1° giugno) per le domande per le sort dell’anno 2020, mentre quelle prenotate per gli anni 2020/2021 vengono posticipate agli anni 2021/2022, fatta salva la possibilità di disdirle per chi non fosse più interessato.

Le sort possono essere prenotate tramite mail scrivendo all’indirizzo ascuvigoditon@virgilio.it, fornendo anche il codice fiscale e l’indirizzo di residenza, oppure è possibile chiamare il numero 347.8364461. L’avviso completo è disponibile sul sito internet comunale www.comune.ton.tn.it.

