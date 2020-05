La Fidal programma la riapertura: lunedì 11 maggio via al primo «raduno web» per gli under 16

Sin dagli ultimi giorni di febbraio, quello che sarebbe diventata l’emergenza Coronavirus ha costretto il Comitato FIDAL Trentino a sospendere l’attività e gli appuntamenti in calendario, per incorrere quindi nello stop generalizzato che ancora si protrae, da oltre due mesi.

Un periodo in cui il Comitato stesso presieduto da Fulvio Viesi e supportato dalla struttura tecnica ha dovuto – come tutte le altre realtà – trovare la nuova dimensione, legata al distanziamento e alle nuove modalità di incontro a distanza.

In breve tempo il Comitato ha provveduto a prevedere i primi incontri per fare tutte le valutazioni del caso e capire i confini entro cui era possibile ipotizzare una successiva ripartenza o quanto meno progressiva riapertura.

Pubblicità Pubblicità

In questo contesto ha preso forma un sondaggio presso le società del territorio per conoscere nel dettaglio le necessità e quelle che sarebbero state le prime difficoltà sul rispettivo percorso al momento della ripresa di un minimo di attività.

Un sondaggio, invero assai partecipato, che ha consentito di abbozzare una proposta ufficiale in occasione della Conferenza dei Presidenti Regionali e del Consiglio Federale.

La proposta promossa da FIDAL Trentino ha trovato ampio riscontro nell‘intera realtà nazionale, portando così ai nuovi criteri di definizione degli “Atleti di Interesse Nazionale” che ha permesso, a partire dal 4 maggio scorso, ad un nutrito numero di atleti – i più qualificati del nostro movimento – di riprendere l’attività di preparazione, nel pieno rispetto delle normative e degli standard di sicurezza imposti da questa nuova realtà.

«Contestualmente, spesso a fari spenti – spiega Fulvio Viesi – è proseguito il serrato confronto interno, tanto del Consiglio Direttivo – in costante rapporto con le istituzioni – quanto del Gruppo Giudici di Gara e della Struttura tecnica, confronti che hanno portato alla composizione di un ricco calendario di appuntamenti di approfondimento (rispettivamente normativo e tecnico) che dai primi giorni di maggio sta coinvolgendo protagonisti dell’atletica trentina e non solo, in collaborazione con altri Comitati Regionali d’Italia».

Viesi riferisce anche che nella giornata di lunedì 11 maggio è previsto un primo Web Raduno riservato alla categoria Cadetti (under 16), un appuntamento di confronto e di dialogo sul come avvicinarsi progressivamente alla ripresa dell’attività, un modo nuovo per rafforzare lo spirito di gruppo, dopo tante settimane di forzata distanza dai campi di allenamento e di gara.

Pubblicità Pubblicità

«Per un mondo abituato a correre, lanciare e saltare – conclude Viesi – la lunga quarantena poteva rivelarsi letale: pur nelle difficoltà del caso, FIDAL Trentino ha cercato di trasformare la necessità in opportunità, aprendosi in tutte le direzioni ritenute possibile per mantenere vivo il contatto con tutti i propri protagonisti e farsi trovare pronti al momento della ripartenza. Ed ora che si è ritornati a correre, non resta che farlo sempre più forte».