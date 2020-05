Coronavirus nelle Valli del Noce: un solo nuovo caso nelle ultime 24 ore

Scende la curva dei contagi da Coronavirus nelle Valli del Noce, dove nelle ultime 24 ore è stato registrato un solo nuovo caso (ieri erano 6) in Val di Non. In Val di Sole, infatti, non è stato riscontrato nessun nuovo caso.

Il totale sale quindi a 448, di cui 239 in Val di Non e 209 in Val di Sole.

Nello specifico, le persone risultate positive al Covid-19 nei Comuni nonesi e solandri sono: 22 di Predaia, 81 di Cles, 4 di Cis, 6 di Sanzeno, 3 di Sfruz, 13 di Ville d’Anaunia, 15 di Campodenno, 1 di Dambel, 3 di Denno, 20 di Novella, 1 di Sarnonico, 3 di Ruffrè-Mendola, 5 di Romeno, 3 di Contà, 1 di Amblar-Don, 1 di Bresimo, 2 di Sporminore, 5 di Cavareno, 38 di Borgo d’Anaunia, 6 di Ton, 5 di Livo, 1 di Rumo, 12 di Malé, 7 di Caldes, 1 di Cavizzana, 2 di Rabbi, 11 di Mezzana, 6 di Ossana, 7 di Croviana, 17 di Peio, 59 di Pellizzano, 5 di Terzolas, 9 di Dimaro Folgarida, 12 di Commezzadura, 61 di Vermiglio.

Il nuovo caso riguarda quindi il Comune di Ville d’Anaunia.

In tutta la Provincia di Trento i contagiati (alle 14 di oggi) sono complessivamente 5.039 (più 30 rispetto a ieri). Sale fortunatamente anche il numero dei guariti, 2.976 in tutto.

I tamponi effettuati sono stati 1.602 per un tasso di positività intorno all’1,9%.

Nelle ultime 24 ore, infine, è stato registrato un solo decesso (440 totali).

I dati ufficiali di oggi sono stati resi noti dalla Provincia autonoma di Trento.