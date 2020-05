Coronavirus, a Pellizzano contagi stabili e guarigioni in crescita. Il sindaco Cova: «Bisogna comunque mantenere alta l’attenzione»

La cosiddetta “Fase 2” sta entrando nel vivo anche in Alta Val di Sole, una delle zone maggiormente colpite dal Covid, dove piano piano i cittadini si stanno riappropriando di una sorta di normalità.

È il caso ad esempio della popolazione di Pellizzano, alla quale il sindaco Dennis Cova, oltre a dare notizie positive riguardante i casi e i guariti, ha voluto ricordare alcune raccomandazioni.

“Siamo entrati nella “Fase 2” con ancora forte il segno lasciato da due mesi di quarantena – scrive il sindaco su Facebook –. Sono molti i sentimenti che convivono in ognuno di noi e spesso sono contrastanti. Da un lato l’entusiasmo di poter tornare all’aria aperta, passeggiare e fare sport, dall’altra la preoccupazione tipica di un momento ancora di grande incertezza”.

Pubblicità Pubblicità

Come sottolinea il primo cittadino, questa fase porta con sé la necessità di rispettare regole fondamentali per fare in modo che questa libertà, che tutti ci siamo guadagnati con grandi sacrifici, sia duratura.

“È anche il momento, però, di guardare avanti – aggiunge Cova – per questo voglio condividere con voi alcune buone notizie. La situazione dei contagi è stabile da dieci giorni e sul totale dei contagiati comunichiamo con piacere che ci sono 26 guariti (dati ufficiali Pat e Protezione Civile), cosa che ci fa guardare alle prossime giornate con maggior serenità e fiducia”.

Il sindaco fa il punto anche sull’Apsp “Dott. Antonio Bontempelli”. “Per quanto riguarda la casa di riposo comunichiamo che i dipendenti, tutti nuovamente sottoposti a tampone, sono risultati negativi e che gli ospiti non contagiati stanno piano piano ritornando alla routine pre-emergenza; riprenderanno le uscite all’aperto e gli incontri con i parenti”.

Pubblicità Pubblicità

“Sappiamo che ci aspetta ancora un periodo di incertezza – rivela Cova – ma vogliamo affrontarlo passo dopo passo, cercando di compiere le giuste scelte per il bene della comunità, rispondendo ai bisogni con azioni concrete e tangibili”.

L’amministrazione comunale è quotidianamente al lavoro anche per cercare di attuare sul territorio le disposizioni che arrivano dal Governo locale e nazionale. “Le scelte devono necessariamente tenere in equilibrio da un lato il diritto alla salute e dall’altra il bisogno di libertà tutelando i cittadini, le imprese e garantendo i servizi – scrive il sindaco –. Abbiamo toccato con mano come le tecnologie in questo momento siano state fondamentali per mantenere i contatti, trasferire informazioni chiare, comprensibili e fruibili a tutti”.

L’auspicio del sindaco, però, è quello di ricominciare lentamente a incontrare i propri concittadini camminando per le strade dei paesi o in municipio. “Invito comunque tutta la popolazione a mantenere alta l’attenzione osservando la massima cautela, sia in merito all’uso dei dispositivi di protezione obbligatori sia con riferimento alle norme igieniche e di distanziamento fisico tra persone – conclude Cova –. Più in generale vi invito a seguire le disposizioni nazionali in materia e limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e consentiti: siano essi di lavoro, familiari o personali”.