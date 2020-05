Virus della globalizzazione: quando fare la spesa significa fare politica

Spett.Le direttore,

i no global non ci sono più. Forse anche perché erano più noti per le violenze che per altro.

Eppure i conti con la globalizzazione li dobbiamo fare. Oggi più che mai: siamo infatti dinnanzi ad un virus globalizzato, che dalla Cina ha attraversato il mondo intero, seminando morte e povertà. Rischiando così di aggravare quelle diseguaglianze che da anni crescono senza sosta.

Il 21 gennaio 2019 sul Sole 24 ore si poteva leggere: “A dieci anni dall’inizio della crisi finanziaria i miliardari sono più ricchi che mai e la ricchezza è sempre più concentrata in poche mani. L’anno scorso soltanto 26 individui possedevano la ricchezza di 3,8 miliardi di persone, la metà più povera della popolazione mondiale. Nel 2017 queste fortune erano concentrate nelle mani di 46 individui e nel 2016 nelle tasche di 61 miliardari. Il trend è netto e sembra inarrestabile. Una situazione che tocca soltanto i paesi in via di sviluppo? No, perché anche in Italia la tendenza all’aumento della concentrazione delle ricchezze è chiara”.

Cosa leggeremo, il prossimo anno, quando potremo fare i conti con le conseguenze economiche dell’attuale pandemia?

Non è difficile immaginarlo: avremo un numero di poveri crescente, una marea di “vinti”, come direbbe Giovanni Verga, travolti dalla “fiumana della globalizzazione”.

E’ in queste circostanze, infatti, che i tentacoli delle multinazionali si allungano, andando ad insinuarsi laddove i “piccoli” cedono le armi, impotenti ed abbandonati. E’ in questi momenti che chi è già forte, si rafforza, e chi invece lottava con le unghie e con i denti per sopravvivere, magari assicurando cibi o altri prodotti di qualità, viene fagocitato.

Succede un po’ quello che accadeva ai tempi della rivoluzione industriale.

Fu proprio per resistere alla forza dei grandi poteri che nel nostro Trentino nacque la cooperazione di don Lorenzo Guetti: l’unione, la comunità, il territorio, possono fare la differenza!

Con quello stesso spirito dobbiamo oggi guardare alla crisi, per avere una speranza di uscirne. Non global, ma local! Non Amazon-Bezos (con annessi privilegi fiscali, proletarizzazione dei lavoratori, concentramento abnorme di ricchezze…), ma don Guetti!

Cosa significa ciò, per essere concreti? Che dobbiamo ripartire finanziando chi lavora e produce sul nostro territorio: dal latte Trento, ai “nostri” piccoli frutti, dal nostro artigianato ai nostri esercizi commerciali…

Forse qualcosa ci costerà di più, e non ci arriverà direttamente a casa con il corriere, ma ne va del futuro di tutti.

Non solo perché se comperiamo trentino, o italiano (quando possibile), rilanciamo il paese intero, e quindi tuteliamo anche noi stessi; non solo perché, così facendo, promuoviamo una maggior giustizia sociale, distribuendo denaro non solo ai colossi, ma anche ai piccoli, ma anche perché le nostre istituzioni, in particolare in una provincia autonoma, possono garantire servizi di qualità soltanto accedendo alle tasse pagate in loco.

Oggi più che mai fare la spesa significa fare politica.

Francesco Agnoli, Luca Groff, Mauro Sarra (Si può fare)

