Presidio di Polizia alla Portela: ecco i risultati dopo l’apparizione dell'”ologramma” del sindaco

Visti i risultati non c’è che dire: il nostro sindaco per quanto riguarda la gestione dell’ordine pubblico, ha dato il via all’“Andreattastyle”.

Alessandro Andreatta ieri appare nuovamente in video, anche se alcuni si sono spinti però a dire che poteva trattarsi di un suo ologramma.

Appare entusiasta e soddisfatto in uno dei rari video apparsi dall’inizio dell’emergenza covid 19. Durante il suo discorso magnifica il suo attivarsi presso il comandante della Polizia Municipale, Questore e Prefetto per ripristinare la legalità nel rione della Portela.

Purtroppo ancora una volta alle parole (tante) non seguono i fatti.

Prima considerazione. Il sindaco non cita mai, nemmeno per sbaglio, chi siano i personaggi che non indossano le mascherine, che fanno assembramenti e che spacciano.

Il suo atteggiamento farebbe quasi pensare che i protagonisti possano essere i residenti e non i falsi profughi.

Seconda considerazione. Tanto clamore per organizzare un presidio fisso, cioè una pattuglia di vigili che non si muove da dove parcheggia, quando è già stato dimostrato essere un provvedimento inutile.

La pattuglia si ferma in Pazza Santa Maria Maggiore? Lo spaccio si sposta alla Portela o viceversa.

Quello che servirebbe realmente sarebbero due pattuglie che a piedi percorressero le vie del rione in senso opposto per il maggior tempo possibile.

Ma il nostro sindaco si accontenta di poco ed è talmente contento di quel presidio fisso da farci un video.

Peccato che i residenti ne abbiano ormai le tasche piene e documentino la situazione.

Lo scatto nel titolo di questo articolo parla da solo.

La pattuglia della Polizia Municipale se ne sta al sicuro tranquillamente seduta a bordo della macchina parcheggiata a pochi metri da una panchina sulla quale se ne stanno seduti, quattro ragazzi di colore uno a fianco all’altro ed un quinto se ne sta in piedi a poca distanza tutti senza mascherine.

Curioso il fatto che il compito della pattuglia, confermato anche da Andreatta nel suo video messaggio, sarebbe dovuto essere proprio quello di impedire questi assembramenti.

Quindi a cosa serve il presidio fisso? A nulla. Ancora più curioso il fatto che qualche metro più in là si configuri una possibile azione di spaccio.

Siamo in Via Prepositura dove una Audi bianca si ferma in corrispondenza di un negozio etnico e nella foto si vedono due ragazzi di colore piegati verso l’abitacolo che confabulano con chi è all’interno. (cerchietto verde piccolo)

Tutto si svolge sotto gli occhi della pattuglia della Municipale che se ne guarda bene dall’intervenire.

Una foto emblematica che testimonia l’inutilità delle parole del sindaco. La testimonianza del malessere dei cittadini trentini è anche confermata dalle numerose foto inviate al numero whatsApp della redazione (3922640625) nella sola giornata di ieri.

Ne abbiamo inserite solo alcune ma sono decine e raffigurano tutte la stessa ed identica scena: migranti assembrati in qualsiasi posto del capoluogo che non mantengono le distanze e che sono senza mascherina. Forse, almeno in tempo di grave emergenza, le regole dovrebbero valere per tutti e non solo per chi paga le tasse ed è onesto e trasparente.