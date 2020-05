In Altipiano della Paganella nessun nuovo contagio da Coronavirus e i guariti aumentano

Con l’inizio della seconda fase dell’emergenza Coronavirus, la Paganella registra un continuo miglioramento nei numeri dei guariti e dei contagi. Finalmente i cinque paesi della Paganella possono tirare un sospiro di sollievo, anche se l’allerta rimane comunque alta nel momento più delicato della ripartenza.

Al momento, nei cinque paesi dell’Altipiano della Paganella si registrano ben 31 guariti su 43 contagi in totale, dall’inizio dell’emergenza. Una situazione in netto miglioramento, ma che non deve far abbassare la guardia per poter tornare ad una situazione di normalità e alla tanto agognata ripresa del turismo in valle. Nelle scorse settimane, i comuni della Paganella per venire incontro ai cittadini hanno provveduto nella distribuzione di mascherine, sia acquistate che consegnate dalla Protezione Civile regionale, e in questi giorni si è dato avvio ad una campagna informativa sulle attività permesse nelle fase due dell’emergenza Coronavirus.

Da lunedì, i paesi dell’altipiano della Paganella sono ripartiti con le attività permesse dai decreti del governo Conte e dalle ordinanze del Presidente di Regione. A partire dai ristoranti che ora possono effettuare l’asporto, fino ad arrivare alla riapertura dei parchi pubblici, ma non delle aree attrezzate per i bambini. Per chi attendeva di praticare jogging e passeggiate, ora si possono effettuare purché vengano rispettate le regole generali dell’emergenza. Ma l’apertura più significativa è sicuramente la possibilità di andare a trovare i propri congiunti dopo due mesi di lontananza forzata, così come la possibilità di spostarsi per la coltivazione di orti, terreni e praticare attività boschive per l’autoconsumo. Vi è stata anche la riapertura delle aree di CRM con orari, giorni e modalità stabilite dal Comune di appartenenza. In ultimo vi è anche l’opportunità di poter fare la spesa nei comuni limitrofi o sul tragitto casa-lavoro. Ovviamente, tutte queste attività devono essere effettuate con la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e, in linea generale, quando non è possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro. Non vi è l’obbligo di indossare la mascherina per i bambini al di sotto dei sei anni.

Pubblicità Pubblicità

Queste in linea di massima le attività permesse in Altipiano della Paganella e su tutto il territorio regionale. Una piccola ripresa che però non deve far abbassare l’allerta. Se le regole verranno rispettate entro fine mese ci potranno essere nuove riaperture, per poi sperare in una piccola ripresa della stagione turistica della Paganella. Anche se al momento, l’argomento rimane sia a livello regionale che statale in fase di studio e sviluppo. Vedremo i prossimi aggiornamenti.

Per info sulle attività permesse e gli orari di apertura dei CRM consultare le pagine web dei Comuni della Paganella.

Pubblicità Pubblicità