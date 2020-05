Coronavirus: il paradosso di scuole guida e agenzie di viaggio

Nel girone infernale in cui si trovano le attività economiche che non hanno nessuna indicazione per il futuro, ci anche quelle che vivono un controsenso assoluto: le scuole guida e le agenzie di viaggio.

Le scuole guida possono riaprire, ma non possono svolgere nessuna attività didattica; le agenzie di viaggio potranno riaprire, ma solo per organizzare tour comunali.

Situazioni assurde che confermano il nulla che sta proponendo il governo a traino PD e Cinque stelle.

Per le scuola guida oltre ad essere vietate le attività didattiche, sono prorogati anche i termini di scadenza delle patente e degli esami, quindi l’apertura si riduce ad un semplice “dare aria ai locali“.

A questo proposito da segnalare l’intervento della consigliere provinciale della Lega, Alessia Ambrosi: “Il telelavoro, soluzione possibile in vari ambiti professionali, a partire da quello delle autoscuole. Tale riferimento è dettato dalla situazione che stanno vivendo le autoscuole trentine e categorie similari, da un lato inondate di richieste di utenti e, dall’altro, impossibilitate per ragioni burocratiche all’apertura, con conseguenti ripercussioni economiche e senza nessuna prospettiva nel breve termine. Tutto è certamente inaccettabile e segnalo che a livello nazionale – dato che è nazionale l’assurdo blocco normativo ai danni di queste realtà – la Lega è al lavoro per tentare, con appositi emendamenti, di sanare questa situazione. Nel frattempo, oltre ad esprimere la mia vicinanza alle autoscuole, ribadisco l’auspicio che tutto il comparto economico trentino – adeguatamente sostenuto dalle sostanziose misure che la Giunta Fugatti ha già posto e porrà in essere – possa considerare il telelavoro non solo come opzione, ma come nuova frontiera da percorrere per un più celere superamento della situazione attuale che, tuttavia, sappia salvaguardare tutta la fondamentale dimensione occupazionale, a beneficio dei lavoratori e delle loro famiglie.”

Le agenzia di viaggio ed i tour operator dovranno lavorare in prospettiva nella speranza che almeno per giugno ci possa essere una libera circolazione in Italia e che i voli aerei possano essere ripristinati in tempo utile da non pregiudicare del tutto la stagione estiva.