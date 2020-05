Una lacrima per Tito: l’imbarazzante teatrino che ricorda con nostalgia il boia delle Foibe

Lo avremmo catalogato come un teatrino imbarazzante se il suo effetto non fosse stato peggiore: il ricordo mirabile, quasi nostalgico divulgato da alcuni media online e persino dalla Rai di quel ‘buonuomo che fu’ di Josip Broz Tito in occasione dell’anniversario della suo morte, è in definitiva deprimente.

Il ritratto bonario del maresciallo viene diffuso con il tintinnio dei soldi pubblici (pochi tra il resto con i tempi che corrono) per raccontarci la favola di una “dittatura durissima con gli oppositori, ma aperta ai diritti sociali, culturali e di appartenenza dei propri cittadini“.

Un po’ come dire che gli autori della strage di Erba, Rosa Bazzi e Olindo Romano, che trucidarono senza pietà i vicini di casa tra cui un bimbo di poco più di due anni, non furono in definitiva dei mostri perché tra loro si amavano moltissimo.

La dittatura vista con gli occhi dell’amore insomma. Quella più vicina alle proprie inclinazioni ideologiche, si intende. C’è poi qualcuno che addirittura si richiamerebbe al mito, uno sputo in piena faccia alla memoria delle vittime delle Foibe, le ignobili fosse delle quali Tito fu ‘padre’.

Un grazie allora anche da parte nostra nel giorno del suo anniversario all’ideatore del piano di pulizia etnica che tra il 1943 e il 1945, portò all’esodo o al massacro gli italiani: giuliani, quarnerini, dalmati, istriani.

La ragione storica se la prendono coloro che si sentono destinatari, per concessione divina, del diritto di imporla all’umanità rendendola credibile. Magari ripetendola 10, 100, 1000 volte. ‘E’ il mainstream, bellezza‘, direbbe un Humprey Bogart ubriaco di un concetto di libertà invertito che ha l’ormai tipico odoraccio della mistificazione fatta passare per (unica) verità.

Un bel ritratto di Josip però lo abbiamo anche noi e vi invitiamo a leggerlo in questo articolo.

Nel frattempo, sulla questione è intervenuto anche Filippo Castaldini, coordinatore provinciale di CasaPound, del quale abbiamo raccolto le perplessità.

“Dopo qualche media locale anche il TGR RAI – Trentino decide di tracciare un quadro idilliaco e bonario di Tito, colui che ha dato vita alla più grande pulizia etnica della storia a danno degli italiani.

Niente violini scordati, musiche horror o voci rotte come invece capita per altri servizi storici ma una musica allegra che ci ricorda, con piacere, che forse il boia che ha fatto uccidere brutalmente decine di migliaia di italiani e costringendone all’esilio centinaia di migliaia è nato vicino a Rovereto. Che bella notizia.

Nei giorni della sua morte si sarebbe potuto parlare delle Foibe. E invece no. C’è da chiedersi come mai gli italiani debbano pagare per un servizio pubblico che ricorda con affetto un macellaio “aperto ai diritti sociali, culturali e di appartenenza dei propri cittadini”.

Ma forse dovremmo chiederlo direttamente a Raffaele Crocco, il giornalista che ha curato il servizio, più volte ospitato dal Centro Sociale Bruno anche in occasione di “conferenze” su CasaPound”

Conclude Castaldini: “Dato che, tra le altre cose, la giornata del Ricordo istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, deve essere un’occasione per tenere viva la memoria dei nostri connazionali che per tanto tempo non hanno avuto voce né spazio. Perché di sicuro chi fa informazione pubblica non può permettersi di sputare su questo ricordo”.

A questo punto ci aspettiamo che sulla questione, almeno la Rai prenda una posizione netta.