Palestre chiuse, a rischio 600 mila lavoratori: o si riapre subito o si chiude per sempre

Dopo le attività per la cura della persona per le quali non ci sono certezze per la data di riapertura, nello stesso limbo – o forse sarebbe meglio dire inferno – si trovano anche le palestre: 600 mila lavoratori a rischio per la metà partite Iva, per perdite mensili che si aggirano sul miliardo di euro.

Non solo, ma l’industria dell’attività sportiva non agonistica legate al fitness ed al benessere vale annualmente 10 miliardi di euro il che vuol dire che in questi due mesi di stop, sono già stati persi quasi 2 miliardi.

La prospettiva? Che sui 100 mila impianti presenti in Italia, la metà potrebbe non riaprire: l’ipotesi di giugno non sarebbe retta dal mondo delle palestre.

Pubblicità Pubblicità

L’allarme lo lancia Marco Neri vicepresidente della Federazione Italiana Fitness che con chiarezza afferma che senza investimenti immediati a fondo perduto e l’autorizzazione a riaprire almeno gli studi di personal training e i centri pilates in questo caso sono 70 mila utenti, per 10 mila insegnanti e 3 mila studi,sarà il tracollo.

Concrete le possibilità di riapertura perché si lavora in piccoli gruppi o con lezioni individuali ed in contesti di assoluta sicurezza; molte palestre hanno la possibilità dell’ingresso separato dall’uscita, possibilità di arieggiare e tutti i clienti già schedati per cui anche gli eventuali controlli post contagio, sarebbero rapidissimi.

Ad essere bloccato è anche il turismo legato al wellness che vale 10 miliardi all’anno; da un’indagine promossa dall’ International Fitness Observatory, il 59% delle palestre italiane fa riferimento a piccoli club indipendenti, il 12% a catene ed il 3% al franchising; il restante 26% è costituito da piccoli studi.

Dalla stessa ricerca emerge che al quarto mese di stop l’82% del comparto non sarà più in grado di sopravvivere alla crisi, considerando anche che la quasi totalità è in affitto.

Pubblicità Pubblicità