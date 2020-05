La triste sceneggiata di Luca Zeni in consiglio, Paoli: «Devi solo vergognarti!»

In politica come nello sport c’è la categoria professionisti e quella amatori.

Della prima fanno parte quei politici che partecipano alle scuole di formazione, conoscono le problematiche del territorio e sopratutto sanno ascoltare.

Alla seconda gli improvvisati, i classici “ prestati alla politica” che magari grazie ad una semplice laurea in giurisprudenza si trovano a fare gli assessori alla sanità e una volta che il loro ruolo istituzionale si ridimensiona, non disdegnano di trascorrere parte del loro tempo a “cazzeggiare”. Tanto in fondo paga Pantalone e chi se ne frega quindi

E’ il caso di Luca Zeni, le cui meraviglie sono state ben spiegate in un nostro articolo pubblicato nella rubrica i«viaggi di Tridentum», che durante le sedute del consiglio provinciale si diverte a fotografare i consiglieri della maggioranza, quando parlano e quindi sono senza mascherina, per poi pubblicale sulla sua pagina facebook. Un comportamento da asilo infantile.

Per il consigliere in versione paparazzo, nulla importa se la mascherina viene tolta solo temporaneamente per bere o parlare al microfono.

Probabilmente Zeni riesce in scioltezza sorseggiare l’acqua, continuando ad indossare la mascherina.

Ma tant’è. Il suo atteggiamento ha scatenato in aula la reazione del consigliere della Lega Denis Paoli (nel video) che tra l’altro ha sottolineato come Luca Zeni sia assente il 25% delle sedute.

A seguire è arrivata anche la nota del capogruppo della Lega Mara Dalzocchio: “Sono personalmente rimasta oggi basita dal sentire le dichiarazioni in aula del Consigliere Zeni che in un momento storico per il Trentino ha dimostrato un’assoluta assenza di serietà iniziando a postare foto sui social e cercando di creare polemiche inesistenti sull’uso corretto della mascherina. Da fine giurista qual è ha omesso di dire che la norma da lui stesso richiamata e riportata per intero, ma probabilmente letta soltanto a metà, non dispone, come da lui sostenuto, che la mascherina debba essere indossata sempre nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, bensì prevede l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico qualora non vi sia la possibilità di rispettare il distanziamento sociale e in tutti i casi espressamente elencati che, a differenza della precedente ipotesi, prescindono dal distanziamento sociale”.

Ecco qui l’abbaglio del consigliere Zeni: i consiglieri sono disposti in aula con distanziamento sociale garantito da una sedia libera tra ogni consigliere presente.

Quindi la mascherina non è obbligatoria. Tutti i consiglieri, in ogni caso e conformemente all’ordinanza, ne erano muniti in aula e la hanno usata salvo alcuni durante l’intervento e per avere la possibilità di bere un bicchiere d’acqua.

«Peccato che – conclude ancora Dalzocchio – anche in un’occasione così importante come quella di affrontare il tema scuola al tempo del coronavirus, il Collega abbia preferito dare adito a polemiche sterili e infondate. Possiamo dire che Zeni ha perso un’altra occasione per essere a fianco della comunità trentina, preferendo inutile uscite estemporanee».