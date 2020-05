Investigatori e sicurezza privata, 2 mila società a rischio. Vincenzo Circosta: «Ingiustificata compressione dei diritti»

C’è un altro settore che per colpa del Covid 19 è stato devastato.

Quello delle agenzie di investigazione e gli operatori della sicurezza privata che il governo non ha incluso per il momento nelle attività che riapriranno.

Il codice Ateco 80.30 non è stato inserito fra quelli ai quali è stata garantita l’apertura.

Pubblicità Pubblicità

L’attività di investigazione privata non si sostanzia unicamente nelle indagini in ambito privato, ma siamo d’ausilio a diverse realtà strategiche per il nostro Paese.

Le preoccupazioni sono molte e l’incertezza del governo in questo momento non aiuta. Stiamo parlando di un settore che conta 2.000 Società, oltre 12 mila addetti sul territorio nazionale e registra un fatturato superiore ai 500 milioni di euro

“Per quanto riguarda le “indagini difensive” (L’attività investigativa nel processo penale è regolamentata dall’art. 391-bis, secondo il quale gli investigatori privati possono conferire con persone in grado di rendere informazioni rilevanti alle indagini in corso); premesso è che l’ordinamento vigente limita (giustamente) l’operatività delle investigazioni private a mandati che riguardino diritti dell’interessato suscettibili di essere portati in un giudizio civile, penale o amministrativo. Pertanto limitare l’operatività dell’investigatore si traduce in una ingiustificata compressione di tali diritti. Per le investigazioni difensive, poi, visto che la polizia giudiziaria non soggiace (e ci mancherebbe altro) a simili limitazioni, impedire le indagini difensive può tradursi in un incolmabile vulnus nell’esercizio dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti” – spiega in un passaggio del servizio a cura di Massimo Gabbani il Dott. Vincenzo Circosta (foto) Investigatore Privato trentino autorizzato alle Indagini Difensive, nonché Membro del Collegio dei Probiviri di Federpol

Pubblicità Pubblicità