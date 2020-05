Furti di biciclette a Trento: dall’eccezione alla quotidianità

Nel 1948 “ Ladri di Biciclette” non solo fu un film di successo, ma entrò a far parte della storia del cinema italiano.

Nessuno avrebbe pensato che la trama del film potesse ridiventare attuale sessant’anni dopo.

Oggi le biciclette sono oggetto di furti in serie portata a termine anche solo per fare qualche chilometro, poi la bici viene abbandonata.

Non mancano i casi in cui a servire sono i pezzi e così a scomparire è la sella, una ruota o perfino i copertoni.

Restano i misteri delle biciclette abbandonate regolarmente “ lucchettate “ come se il proprietario dovesse arrivare in breve tempo ed invece non si presenta per mesi.

Le foto raccontano di tre casi abbastanza emblematici. Nella prima serie di scatti, realizzati nel giardino di una casa abbandonata a fianco del Liceo Galilei in Viale Bolognini, sono rimasti solo i telai di quelle che erano biciclette di un certo valore.

Con la seconda siamo in Via del Commercio (foto titolo) dov’è stata abbandonata da giorni una bicicletta da donna di marca Moser, in perfette condizioni, si trova sul marciapiede vicino al negozio di giocattoli Toys.

Per concludere non manca nemmeno la bicicletta da bambino, sempre di marca Moser. Questa si trova invece in Via Einaudi a Trento Sud, lasciata dietro la cabina elettrica vicino al campo di basket.

